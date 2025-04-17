Нова зброя спалює цілі рої дронів завдяки мікрохвильовому випромінюванню

Велика Британія успішно протестувала нову мікрохвильову зброю, здатну одночасно виводити з ладу десятки дронів. Ця технологія може суттєво змінити правила гри на сучасному полі бою, зокрема в умовах масового застосування безпілотників, як-от у війні в Україні.

Нова надія на боротьбу з ворожими БПЛА

Британія провела успішні випробування нової мікрохвильової зброї, призначеної для боротьби з роями безпілотників. Система під назвою RapidDestroyer використовує потужні радіочастоти для ураження електроніки дронів на відстані, фактично "підсмажуючи" їхнє залізо ще до того, як ті досягають цілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Розробкою RapidDestroyer займається консорціум, який очолює французький оборонний гігант Thales. Зброя демонструє свою ефективність: під час останніх тестів було знешкоджено два рої по вісім дронів, а загалом у межах випробувального проєкту вдалося відстежити, атакувати та знищити понад 100 безпілотників.

Попри успіхи, технологія перебуває на ранньому етапі розробки. Систему змонтовано на кузові вантажівки, і вона вимагає великої кількості енергії. Американські аналоги, зокрема THOR (Tactical High-power Operational Responder), створений ВПС США, займають цілий транспортний контейнер. Інша подібна розробка – Leonidas від компанії Epirus – призначена для використання на кораблях ВМС США.

Перевагою такої зброї є те, що вона вражає не точково, як традиційне ППО з ракетами, а б'є відразу по області, що дозволяє збивати відразу кілька БПЛА. Але є й недоліки: радіус дії означає, що зброя невибіркова, тобто вона вразить усе, що потрапить під її широкоформатний промінь. Це обмежує можливість застосування, наприклад, поблизу цивільної інфраструктури чи аеропортів.

Як пояснює Джастін Бронк із Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, подібні системи найкраще підходять для умов відкритої місцевості, зокрема фронтових позицій або морських операцій, де важлива масова нейтралізація дронів.