У Британії тюрми почнуть використовувати ШІ, щоб уникнути помилкових звільнень в’язнів

Уряд Великої Британії дозволив використання штучного інтелекту у тюрмах після низки помилкових звільнень ув’язнених. Міністр юстиції Джеймс Тімпсон заявив, що ШІ-чатботи можуть допомогти перевіряти документи, звіряти дані засуджених і запобігати адміністративним помилкам.

Міністр юстиції Джеймс Тімпсон повідомив у Палаті лордів, що тюрма HMP Wandsworth отримала дозвіл використовувати штучний інтелект для зменшення ризику помилкових звільнень. Рішення ухвалили після того, як спеціальна команда фахівців знайшла "швидкі цифрові рішення" для виправлення ситуації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian

Як ШІ може запобігти тюремним помилкам?

Минулого тижня у Британії одночасно тривали два розшуки після того, як із тюрми в Південно-Західному Лондоні випадково звільнили двох в’язнів – засудженого за сексуальні злочини та шахрайство. Такі інциденти стали аргументом опозиції, яка звинуватила уряд у безпорадності та хаосі в пенітенціарній системі.

За словами Тімпсона, штучний інтелект може допомагати персоналу автоматично обробляти паперові документи, перевіряти імена для виявлення підроблених особистостей, об’єднувати різні бази даних і точно розраховувати терміни покарання. Нині більшість цих завдань виконують недосвідчені працівники вручну – за допомогою калькуляторів і стосів паперів.

Міністр навів приклад, що в тюрмі Gartree звільняють лише двох людей на рік, тоді як у Wandsworth – близько 2000. Саме тому туди направили цифрову команду, яка запропонувала запровадити ШІ-чатбота та систему для звірки псевдонімів ув’язнених, адже деякі з них мають понад 20 різних імен.

Останні випадки помилкових звільнень викликали суспільний резонанс. 24-річний Брахім Каддур-Шеріф був помилково відпущений 29 жовтня, але його знову заарештували через кілька днів. Інший в’язень, 35-річний Біллі Сміт, засуджений за шахрайство, самостійно повернувся до тюрми після звільнення помилково.

Ці інциденти посилили тиск на міністра юстиції Девіда Ламмі, який нещодавно запровадив контрольний список для тюремного персоналу після ще одного випадку – звільнення сексуального злочинця Хадуша Кебату. За урядовими даними, упродовж року до березня 2025-го помилково звільнили 262 ув’язнених – на 128% більше, ніж роком раніше.

Головний інспектор тюрем Чарлі Тейлор назвав ці інциденти "ознакою системи, що перебуває на межі колапсу". Уряд визнав масштаб проблеми й заявив, що паралельно зі впровадженням технологій будує 14 000 нових місць у тюрмах, щоб стабілізувати ситуацію.

Як новий ШІ сканує обличчя, щоб підказати компаніям, чи варто наймати вас на роботу?

Учені з Пенсильванського університету розробили систему на основі штучного інтелекту, яка, за їхніми словами, здатна визначати особистісні риси та навіть прогнозувати кар'єрний успіх людини за рисами її обличчя. Ця розробка викликала дискусії про етичність та потенційну дискримінацію, адже незабаром компанії можуть почати оцінювати кандидатів лише за їхньою зовнішністю.

В основі нової суперечливої розробки лежить дослідження, яке спирається на попередні наукові праці, що вивчали зв'язок між рисами обличчя та особистістю людини. Команда з Пенсильванського університету стверджує, що їхня система штучного інтелекту може з високою точністю прогнозувати важливі характеристики людини, аналізуючи її фотографію. До таких характеристик належать надійність і повага, які безпосередньо пов'язані з фінансовим успіхом.