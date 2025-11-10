Як ШІ може оцінювати людей за рисами обличчя?

В основі нової суперечливої розробки лежить дослідження, яке спирається на попередні наукові праці, що вивчали зв'язок між рисами обличчя та особистістю людини. Команда з Пенсильванського університету стверджує, що їхня система штучного інтелекту може з високою точністю прогнозувати важливі характеристики людини, аналізуючи її фотографію. До таких характеристик належать надійність і повага, які безпосередньо пов'язані з фінансовим успіхом, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Для навчання моделі дослідники використали велику базу даних, що складалася з 96 тисяч фотографій випускників MBA, взятих з їхніх профілів у LinkedIn. Штучний інтелект був налаштований на виявлення п'яти ключових "м'яких навичок": відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Після цього команда науковців порівняла результати аналізу ШІ з реальними кар'єрними досягненнями цих випускників.

Результати показали наявність кореляції між рисами обличчя, які визначив алгоритм, та успіхами на ринку праці. Наприклад, екстраверсія виявилася найсильнішим позитивним фактором, що вказує на високу заробітну плату, йдеться в дослідження на сторінках SSRN. Це означає, що методи машинного навчання можуть знаходити зв'язки між зовнішністю людини та її реальними успіхами.

Наслідки можуть бути жахливими

Сама ідея про те, що алгоритм може вирішувати, чи отримаєте ви роботу, банківський кредит або автомобіль в оренду, лише на основі вашого обличчя, виглядає дуже тривожною. Лише уявіть собі: ви приходите на співбесіду, але вам відмовляють ще до того, як ви вимовили перше слово чи показали резюме, бо в приймальні відділу кадрів стоять камери, які аналізують кандидатів і відразу ж відмовляють тим, хто не підпадає під аналіз алгоритму.

Як зазначають експерти, у сучасному світі, де фінансовий успіх стоїть на першому місці, корпорації матимуть сильну мотивацію для впровадження таких технологій. Це може обернутися порушеннями закону й дискримінацією за ознаками зовнішності чи іншими захищеними категоріями.

Подібні технології вже використовуються в реальному світі:

У США деякі штати застосовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом для перевірки водійських посвідчень, що іноді призводить до катастрофічних наслідків для людей з особливостями зовнішності.

У Великій Британії поліція нещодавно оголосила про рекордну кількість затримань завдяки системі розпізнавання облич. Проблема в тому, що рівень хибних спрацьовувань становить 0,5%, що є досить високим показником, зазначає The Economist.

Автори дослідження припускають, що широке впровадження технології розпізнавання облич у майбутньому може спонукати людей змінювати свої фотографії за допомогою програм або навіть вдаватися до косметичних операцій, щоб "обдурити" систему. А деякі особи взагалі не зможуть знати нормальну роботу, бо ШІ з тих чи інших причин помилково вважатиме людину ненадійною.

Поки що рано говорити, чи наважаться технологічні компанії впровадити цю розробку в реальному житті, але з огляду на тенденції останніх років, такий сценарій не виглядає неможливим.