Які можливості відкриває нова AI-лабораторія?

6 листопада відбулося анонсоване раніше відкриття MacPaw AI Lab, яке зібрало понад 200 гостей, включаючи студентів, представників адміністрації університету й технологічних компаній. Нова лабораторія стала частиною R&D Lab Hub КПІ та є відкритим простором, де студенти можуть навчатися, працювати над власними дослідженнями та організовувати тематичні заходи. 24 Канал також побував на відкритті.

Під час церемонії відкриття ректор КПІ Анатолій Мельниченко підкреслив, що ця ініціатива є яскравим прикладом синергії між ІТ-бізнесом та освітою. За його словами, така співпраця дасть студентам змогу глибше інтегруватись у професійну спільноту й здобути цінний практичний досвід у галузі штучного інтелекту.

Представники MacPaw поділилися своїм баченням розвитку лабораторії. Зокрема, директор з напрямку штучного інтелекту Володимир Кубицький говорив про важливість спільного створення можливостей. Він зазначив, що головна цінність MacPaw AI Lab полягає у спільноті. Це місце, де студенти, викладачі та інженери-практики зможуть об'єднуватися для створення інноваційних рішень у сфері AI.

24 Канал поспілкувався з Володимиром Кубицьким, щоб дізнатися його думку та враження.

Мені в свій час дуже не вистачало [такої лабораторії в університеті імені Тараса Шевченка], бо у нас і простір бібліотеки, і читальний зал, як і тут, був старий і занедбаний, на жаль. Він не сильно заохочував там тусуватись, там було холодно і не дуже привітно,

– каже директор.

Він пригадує, що раніше разом зі своїми колегами відкривав подібні, хоча не такі масштабні, місця на факультетах, зокрема на радіофізиці та кібернетиці. Це давало свої результати – студенти та навіть компанії приходити там займатись.

"І ми бачили, як студенти туди потім ходять. Перша концепція була дуже проста, три слова: тепло, тихо, Wi-Fi. На мою думку, це дуже цінна історія. Особливо зараз, коли відключення світла. У вас немає гуртожитку світла, немає в університеті світла. Тут ви прийшли, тут резервне вживлення, тут Mac. На мою думку, це дуже цінна історія", – додає Кубицький.

Тим часом Віра Ткаченко, CTIO MacPaw та випускниця КПІ, розповіла про свій кар'єрний шлях від розробниці до технічної директорки, а старший AI-інженер Максим Кметь поділився технічними деталями побудови й оцінки роботи ШІ-асистентів для macOS.

Варто нагадати, що сама ідея відродження простору належить Юлії Чорненко, яка працює інженеркою у MacPaw, де її сферою діяльності є ШІ. Вона – також випускниця кафедри прикладної математики КПІ. У студентські роки коворкінг Bilka Space﻿ був для неї важливим осередком, де активні студенти працювали над IT-проєктами та слухали лекції фахівців. Коли в неї виникла ідея відновити простір, компанія не лише підтримала її, а й вирішила розширити концепцію, створивши там лабораторію штучного інтелекту.

Що пропонує лабораторія?

MacPaw обладнала простір усім необхідним для комфортного навчання, експериментів та втілення ідей у життя саме в Україні. Після офіційної частини учасники змогли протестувати AI-помічника Eney від MacPaw на нових iMac з процесорами M4, які компанія подарувала лабораторії.



Компанія MacPaw відкрила AI-лабораторію в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Фото MacPaw



Студенти матимуть змогу працювати з ШІ на нових iMac / Фото 24 Каналу

Окрім створення фізичного простору, MacPaw анонсувала розробку пілотної грантової програми для викладачів КПІ:

Вона передбачає стипендію у розмірі 10 000 доларів для найкращих викладачів. З них 8 000 доларів виплачуватимуться протягом шести місяців, з січня по червень 2026 року. Додаткові 2 000 доларів можна буде отримати після представлення наукового дослідження на провідній міжнародній конференції, такій як CVPR, ICLR або NeurIPS.

Серед попередніх умов для участі – наявність рекомендацій від студентів та готовність працювати над дослідженнями разом із групою з 2-3 студентів щонайменше 6 місяців.

Наразі компанія очікує на відгук від університету щодо запропонованої моделі та сподівається запустити програму в січні 2026 року.

Перспективи та можливості

Володимир Кубицький зазначає, що такі проєкти, як ця ШІ-лабораторія, мають величезний потенціал для розвитку українського штучного інтелекту. Він зазначає, що українці мають ґрунтовну й фундаментальну технічну освіту, яка була закладена ще в минулі роки. І це дає Україні певну фору та нерозкриті можливості.

Я впевнений, що з правильними стимулами потенціал України величезний. І, зокрема, це частина цього. Також у нас вже є партнерство з Українським Католицьким університетом, де ми проспонсорували 8 чи 9 стипендій студентам, щоб заохочувати в цьому розвиватися,

– сказав Володимир Кубицький 24 Каналу.

Врешті він зазначає, що MacPaw і сама сподівається отримати певні результати від цієї співпраці. Студентські розробки й грантові програми допоможуть виявляти здібних кандидатів для розширення власної команди компанії.



У лабораторії також можна подивитися на стару техніку Apple, з якої компанія починала свою діяльність / Фото 24 Каналу

Як зазначили 24 Каналу в компанії, лабораторія працюватиме за графіком Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка, де вона й розташована.