Як нова лабораторія змінить підхід до навчання та досліджень у сфері ШІ?
Новий освітній проєкт отримав назву MacPaw AI Lab. Його офіційне відкриття заплановане на 6 листопада. Лабораторія розміститься в оновленому коворкінгу Bilka Space на території КПІ, який відновить свою роботу після тривалої перерви, що почалася ще за часів пандемії, розповіли 24 Каналу в компанії MacPaw.
Мета ініціативи – створити відкриту екосистему для розвитку штучного інтелекту в Україні, де студенти, викладачі, науковці та представники індустрії зможуть співпрацювати, обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проєкти.
За словами засновника та СЕО MacPaw Олександра Косована, справжні інновації народжуються на перетині науки й технологій. Він зазначив, що ця співпраця дасть студентам змогу долучатися до реальних проєктів, здобувати практичні навички й робити внесок у розвиток ШІ в Україні. Для нього особливо символічно, що перша AI-лабораторія компанії з’явиться в його рідному університеті.
Перший проректор КПІ Михайло Безуглий також підкреслив, що партнерство з MacPaw посилить інноваційний потенціал університету. Завдяки лабораторії студенти, що вивчають інформаційні технології, прикладну математику та науку про дані, зможуть отримати практичний досвід, працюючи над актуальними завданнями IT-індустрії.
У просторі MacPaw AI Lab планують:
- Обговорювати тренди та новини у сфері штучного інтелекту.
- Проводити лекції, воркшопи та хакатони за участю AI-інженерів та науковців.
- Створювати спільні проєкти та обмінюватися досвідом.
- Допомагати майбутнім фахівцям здобувати необхідний досвід.
Ідея відродження простору належить інженерці Юлії Чорненко, яка працює зі штучним інтелектом у MacPaw. Вона – випускниця кафедри прикладної математики КПІ. У студентські роки коворкінг Bilka Space був для неї важливим осередком, де активні студенти працювали над IT-проєктами та слухали лекції фахівців. Коли в неї виникла ідея відновити простір, компанія не лише підтримала її, а й вирішила розширити концепцію, створивши там лабораторію штучного інтелекту.
Коли відкриття?
Урочистий захід з нагоди відкриття відбудеться 6 листопада. У програмі заплановані виступи топменеджерів MacPaw та керівництва КПІ, виставка раритетної техніки Apple, а також нетворкінг. Зокрема, директор з AI Володимир Кубицький розповість про можливості лабораторії, а Chief Technology & Innovation Officer MacPaw Віра Ткаченко поділиться досвідом кар'єрного зростання в IT. Крім того, Senior AI Engineer Максим Кметь розповість про технічні аспекти створення AI-асистента для macOS.
Окрім запуску лабораторії, MacPaw також планує запровадити програму стипендій для викладачів КПІ, яка має запрацювати на початку 2026 року.