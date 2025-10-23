Как новая лаборатория изменит подход к обучению и исследованиям в сфере ИИ?

Новый образовательный проект получил название MacPaw AI Lab. Его официальное открытие запланировано на 6 ноября. Лаборатория разместится в обновленном коворкинге Bilka Space на территории КПИ, который возобновит свою работу после длительного перерыва, начавшегося еще во времена пандемии, рассказали 24 Каналу в компании MacPaw.

Смотрите также Инженеры научили ИИ прогнозировать автомобильные аварии

Цель инициативы – создать открытую экосистему для развития искусственного интеллекта в Украине, где студенты, преподаватели, ученые и представители индустрии смогут сотрудничать, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты.

По словам основателя и СЕО MacPaw Александра Косована, настоящие инновации рождаются на пересечении науки и технологий. Он отметил, что это сотрудничество даст студентам возможность участвовать в реальных проектах, получать практические навыки и вносить вклад в развитие ИИ в Украине. Для него особенно символично, что первая AI-лаборатория компании появится в его родном университете.

Первый проректор КПИ Михаил Безуглый также подчеркнул, что партнерство с MacPaw усилит инновационный потенциал университета. Благодаря лаборатории студенты, изучающие информационные технологии, прикладную математику и науку о данных, смогут получить практический опыт, работая над актуальными задачами IT-индустрии.

В пространстве MacPaw AI Lab планируют:

Обсуждать тренды и новости в сфере искусственного интеллекта.

Проводить лекции, воркшопы и хакатоны с участием AI-инженеров и ученых.

Создавать совместные проекты и обмениваться опытом.

Помогать будущим специалистам получать необходимый опыт.

Идея возрождения пространства принадлежит инженеру Юлии Черненко, которая работает с искусственным интеллектом в MacPaw. Она – выпускница кафедры прикладной математики КПИ. В студенческие годы коворкинг Bilka Space был для нее важным центром, где активные студенты работали над IT-проектами и слушали лекции специалистов. Когда у нее возникла идея восстановить пространство, компания не только поддержала ее, но и решила расширить концепцию, создав там лабораторию искусственного интеллекта.

Когда открытие?

Торжественное мероприятие по случаю открытия состоится 6 ноября. В программе запланированы выступления топ-менеджеров MacPaw и руководства КПИ, выставка раритетной техники Apple, а также нетворкинг. В частности, директор по AI Владимир Кубицкий расскажет о возможностях лаборатории, а Chief Technology & Innovation Officer MacPaw Вера Ткаченко поделится опытом карьерного роста в IT. Кроме того, Senior AI Engineer Максим Кметь расскажет о технических аспектах создания AI-ассистента для macOS.

Кроме запуска лаборатории, MacPaw также планирует ввести программу стипендий для преподавателей КПИ, которая должна заработать в начале 2026 года.