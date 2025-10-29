Что предлагает новый сервис для безопасности Mac?

Новый продукт компании, наиболее известной по сервису CleanMyMac, получил название Moonlock. 24 Канал узнал о его возможностях и функциях от представителей MacPaw.

Согласно недавнему исследованию, которым поделилась компания, в прошлом году около 66% владельцев Mac хотя бы раз столкнулись с теми или иными видами киберугроз.

Кроме того, количество уникальных образцов вредоносного программного обеспечения для этой операционной системы в 2024 году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Именно поэтому создание Moonlock стало логичным шагом в развитии экосистемы продуктов MacPaw. Еще два года назад, реагируя на новые вызовы, компания основала собственное подразделение кибербезопасности, о чем мы писали в июле 2023 года. Его специалисты разработали технологию Moonlock Engine, которая уже обеспечивала дополнительный уровень защиты в популярном приложении CleanMyMac X. Теперь эта технология лежит в основе самостоятельного продукта.

Главная цель Moonlock – обеспечить всестороннюю и понятную безопасность для владельцев компьютеров Mac. Разработчики подчеркивают, что их приоритетом было сделать киберзащиту доступной для всех, а не только для технически осведомленных экспертов. Вместо сложного жаргона и запугиваний, сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс и простые объяснения.

Функциональность Moonlock включает несколько ключевых компонентов:

Защита в реальном времени. Система непрерывно сканирует компьютер в фоновом режиме и мгновенно блокирует угрозы, даже когда основной интерфейс программы закрыт.

Сканер вредоносного ПО. Позволяет проводить глубокую проверку всей системы на наличие вирусов и других опасных программ.

VPN. Обеспечивает шифрование интернет-соединения, что является особенно важным при подключении к публичным сетям Wi-Fi.

Инспектор сети. Позволяет блокировать передачу данных на подозрительные серверы, расположенные в выбранных странах. Так, например, можно собственноручно заблокировать российские сайты, если вы находитесь в стране, где этого не делает государство.

Усиление безопасности. Предоставляет действенные советы по настройке встроенных функций безопасности macOS и помогает сформировать безопасные привычки в онлайне.

Интерфейс Moonlock / Фото MacPaw

Над разработкой и постоянным обновлением продукта работает специальная исследовательская команда Moonlock Lab. Ее специалисты занимаются выявлением и анализом новых угроз, появляющихся для macOS, тесно сотрудничая с инженерами и дизайнерами.

Сейчас приложение доступно на английском, немецком, французском, испанском и португальском языках, но вскоре ожидается появление украинской локализации.

Moonlock распространяется по подписке, годовой план стоит 54 доллара и включает 7-дневный бесплатный пробный период. Также сервис является частью подписки Setapp.