Какие возможности открывает новая AI-лаборатория?

6 ноября состоялось анонсированное ранее открытие MacPaw AI Lab, которое собрало более 200 гостей, включая студентов, представителей администрации университета и технологических компаний. Новая лаборатория стала частью R&D Lab Hub КПИ и является открытым пространством, где студенты могут учиться, работать над собственными исследованиями и организовывать тематические мероприятия. 24 Канал также побывал на открытии.

Во время церемонии открытия ректор КПИ Анатолий Мельниченко подчеркнул, что эта инициатива является ярким примером синергии между ІТ-бизнесом и образованием. По его словам, такое сотрудничество даст студентам возможность глубже интегрироваться в профессиональное сообщество и получить ценный практический опыт в области искусственного интеллекта.

Представители MacPaw поделились своим видением развития лаборатории. В частности, директор по направлению искусственного интеллекта Владимир Кубицкий говорил о важности совместного создания возможностей. Он отметил, что главная ценность MacPaw AI Lab заключается в сообществе. Это место, где студенты, преподаватели и инженеры-практики смогут объединяться для создания инновационных решений в сфере AI.

24 Канал пообщался с Владимиром Кубицким, чтобы узнать его мнение и впечатления.

Мне в свое время очень не хватало [такой лаборатории в университете имени Тараса Шевченко], потому что у нас и пространство библиотеки, и читальный зал, как и здесь, был старый и заброшенный, к сожалению. Он не сильно поощрял там тусоваться, там было холодно и не очень приветливо,

– говорит директор.

Он вспоминает, что раньше вместе со своими коллегами открывал подобные, хотя не такие масштабные, места на факультетах, в частности на радиофизике и кибернетике. Это давало свои результаты – студенты и даже компании приходить там заниматься.

"И мы видели, как студенты туда потом ходят. Первая концепция была очень проста, три слова: тепло, тихо, Wi-Fi. По моему мнению, это очень ценная история. Особенно сейчас, когда отключение света. У вас нет общежитии света, нет в университете света. Здесь вы пришли, здесь резервное вживление, здесь Mac. По моему мнению, это очень ценная история", – добавляет Кубицкий.

Между тем Вера Ткаченко, CTIO MacPaw и выпускница КПИ, рассказала о своем карьерном пути от разработчицы до технического директора, а старший AI-инженер Максим Кметь поделился техническими деталями построения и оценки работы ИИ-ассистентов для macOS.

Стоит напомнить, что сама идея возрождения пространства принадлежит Юлии Черненко, которая работает инженером в MacPaw, где ее сферой деятельности является ИИ. Она – также выпускница кафедры прикладной математики КПИ. В студенческие годы коворкинг Bilka Space был для нее важным центром, где активные студенты работали над IT-проектами и слушали лекции специалистов. Когда у нее возникла идея восстановить пространство, компания не только поддержала ее, но и решила расширить концепцию, создав там лабораторию искусственного интеллекта.

Что предлагает лаборатория?

MacPaw оборудовала пространство всем необходимым для комфортного обучения, экспериментов и воплощения идей в жизнь именно в Украине. После официальной части участники смогли протестировать AI-помощника Eney от MacPaw на новых iMac с процессорами M4, которые компания подарила лаборатории.



Компания MacPaw открыла AI-лабораторию в КПИ им. Игоря Сикорского / Фото MacPaw



Студенты смогут работать с ИИ на новых iMac / Фото 24 Канала

Кроме создания физического пространства, MacPaw анонсировала разработку пилотной грантовой программы для преподавателей КПИ:

Она предусматривает стипендию в размере 10 000 долларов для лучших преподавателей. Из них 8 000 долларов будут выплачиваться в течение шести месяцев, с января по июнь 2026 года. Дополнительные 2 000 долларов можно будет получить после представления научного исследования на ведущей международной конференции, такой как CVPR, ICLR или NeurIPS.

Среди предварительных условий для участия – наличие рекомендаций от студентов и готовность работать над исследованиями вместе с группой из 2-3 студентов не менее 6 месяцев.

Сейчас компания ожидает отклика от университета по предложенной модели и надеется запустить программу в январе 2026 года.

Перспективы и возможности

Владимир Кубицкий отмечает, что такие проекты, как эта ИИ-лаборатория, имеют огромный потенциал для развития украинского искусственного интеллекта. Он отмечает, что украинцы имеют основательное и фундаментальное техническое образование, которое было заложено еще в прошлые годы. И это дает Украине определенную фору и нераскрытые возможности.

Я уверен, что с правильными стимулами потенциал Украины огромный. И, в частности, это часть этого. Также у нас уже есть партнерство с Украинским Католическим университетом, где мы проспонсировали 8 или 9 стипендий студентам, чтобы поощрять в этом развиваться,

– сказал Владимир Кубицкий 24 Каналу.

В конце он отмечает, что MacPaw и сама надеется получить определенные результаты от этого сотрудничества. Студенческие разработки и грантовые программы помогут выявлять способных кандидатов для расширения собственной команды компании.



В лаборатории также можно посмотреть на старую технику Apple, с которой компания начинала свою деятельность / Фото 24 Канала

Как отметили 24 Каналу в компании, лаборатория будет работать по графику Научно-технической библиотеки им. Г.И. Денисенко, где она и расположена.