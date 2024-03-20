У Британії оголосили перший в історії вирок за кіберфлешинг: що це таке

Британець Ніколас Гоукс став першою людиною в країні, засудженою за кіберфлешинг. Це відносно нове слово в інтернет-термінології, яке, тим не менш, позначає зовсім не нові неприємні практики.

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Наприкінці січня у Великій Британії почав діяти новий Закон про безпеку в Інтернеті. Один із його пунктів встановлює відповідальність за кіберфлешинг – розсилку непроханих фотографій геніталій.

Кіберфлешинг є серйозним злочином, який спричиняє тривалий вплив на жертв, але занадто часто його можуть відкидати як бездумний "стьоб" або нешкідливий жарт. Так само, як ті, хто скоює непристойні дії в реальному світі, можуть розраховувати на наслідки, так само й злочинці, які скоюють свої злочини в інтернеті, не повинні ховатися за ширмою, уникаючи закону,

– каже прокурорка Ханна фон Дадельзсен.

39-річний Ніколас Гоукс визнав, що надіслав фото своїх геніталій двом людям – 15-річній дівчинці та 60-річній жінці. Остання зробила скриншоти зображення й повідомила про це в поліцію. Відповідно до Закону про сексуальні злочини, жертвам кіберфлешингу обіцяють анонімність після повідомлення про такі злочини.

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Гоукс визнав себе винним 12 лютого за двома пунктами звинувачення в розсилці фотографій або відеозаписів геніталій "з метою викликати тривогу, страждання або приниження", оскільки 15-річна жертва, яка отримала повідомлення через iMessage, повідомила суду, що була "приголомшена і плакала".

Чоловіка ув'язнили на один рік за звинуваченням у кіберфлешингу, додавши ще 14 тижнів за порушення попереднього вироку. Торік він був визнаний винним у сексуальних діях з дитиною віком до 16 років і був засуджений до громадських робіт. Щоб відправити знімки, він попросив телефон у свого батька, сказавши тому, що хоче подзвонити в службу пробації (здійснює нагляд за засудженими).

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