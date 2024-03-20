Детали

В конце января в Великобритании начал действовать новый Закон о безопасности в Интернете. Один из его пунктов устанавливает ответственность за киберфлешинг – рассылку непрошеных фотографий гениталий.

Киберфлешинг является серьезным преступлением, которое оказывает длительное влияние на жертв, но слишком часто его могут отвергать как бездумный "стеб" или безобидную шутку. Так же, как те, кто совершает непристойные действия в реальном мире, могут рассчитывать на последствия, так же и преступники, которые совершают свои преступления в интернете, не должны прятаться за ширмой, избегая закона,

– говорит прокурор Ханна фон Дадельзсен.

39-летний Николас Хоукс признал, что прислал фото своих гениталий двум людям – 15-летней девочке и 60-летней женщине. Последняя сделала скриншоты изображения и сообщила об этом в полицию. Согласно Закону о сексуальных преступлениях, жертвам киберфлешинга обещают анонимность после сообщения о таких преступлениях.

Смотрите также Как навести порядок в Telegram: отделяем и сортируем каналы и чаты для удобного доступа

Хоукс признал себя виновным 12 февраля по двум пунктам обвинения в рассылке фотографий или видеозаписей гениталий "с целью вызвать тревогу, страдания или унижения", поскольку 15-летняя жертва, которая получила сообщение через iMessage, сообщила суду, что была "потрясена и плакала".

Мужчину посадили на один год по обвинению в киберфлешинге, добавив еще 14 недель за нарушение предыдущего приговора. В прошлом году он был признан виновным в сексуальных действиях с ребенком в возрасте до 16 лет и был приговорен к общественным работам. Чтобы отправить снимки, он попросил телефон у своего отца, сказав тому, что хочет позвонить в службу пробации (осуществляет надзор за осужденными).

О законе