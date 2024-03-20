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Наприкінці січня у Великій Британії почав діяти новий Закон про безпеку в Інтернеті. Один із його пунктів встановлює відповідальність за кіберфлешинг – розсилку непроханих фотографій геніталій.
Кіберфлешинг є серйозним злочином, який спричиняє тривалий вплив на жертв, але занадто часто його можуть відкидати як бездумний "стьоб" або нешкідливий жарт. Так само, як ті, хто скоює непристойні дії в реальному світі, можуть розраховувати на наслідки, так само й злочинці, які скоюють свої злочини в інтернеті, не повинні ховатися за ширмою, уникаючи закону,
– каже прокурорка Ханна фон Дадельзсен.
39-річний Ніколас Гоукс визнав, що надіслав фото своїх геніталій двом людям – 15-річній дівчинці та 60-річній жінці. Остання зробила скриншоти зображення й повідомила про це в поліцію. Відповідно до Закону про сексуальні злочини, жертвам кіберфлешингу обіцяють анонімність після повідомлення про такі злочини.
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Гоукс визнав себе винним 12 лютого за двома пунктами звинувачення в розсилці фотографій або відеозаписів геніталій "з метою викликати тривогу, страждання або приниження", оскільки 15-річна жертва, яка отримала повідомлення через iMessage, повідомила суду, що була "приголомшена і плакала".
Чоловіка ув'язнили на один рік за звинуваченням у кіберфлешингу, додавши ще 14 тижнів за порушення попереднього вироку. Торік він був визнаний винним у сексуальних діях з дитиною віком до 16 років і був засуджений до громадських робіт. Щоб відправити знімки, він попросив телефон у свого батька, сказавши тому, що хоче подзвонити в службу пробації (здійснює нагляд за засудженими).
Про закон
- Закон про безпеку в Інтернеті з самого початку викликав суперечки через включення до нього низки положень, проти яких виступали групи з захисту цифрових прав, зокрема, нової вимоги щодо підтвердження віку для споживачів онлайн-порно і нових вимог, які змусили б компанії відмовитися від наскрізного шифрування повідомлень.
- Минулого року Apple та інші технологічні компанії підписали листа, в якому закликали британських законодавців переглянути закон, оскільки наскрізне шифрування є життєво важливим інструментом для забезпечення безпеки повідомлень серед активістів та журналістів.
- Елементи нового законодавства, які в основному не викликають суперечок, включають в себе такі речі, як заборона на небажані фотографії оголеного тіла, особливо ті, що надсилаються дітям. Поліція підкреслила, що люди іноді думають, що можуть сховатися за інтернетом, коли скоюють різні правопорушення, але, очевидно, це дуже наївна ідея.
- Гоукс став першою людиною у Британії, яку звинуватили за новим законом, який набув чинності 31 січня.
- Подібні закони є й в інших частинах світу. Наприклад, Шотландія заборонила кіберфлешинг у 2010 році, а Північна Ірландія наслідувала її приклад минулого року. Сінгапур оголосив це злочином у 2019 році, а в Австралії ця практика є незаконною за певних обставин. Деякі штати у США, зокрема Каліфорнія, Вірджинія і Техас, також почали боротися з кіберфлешингом.