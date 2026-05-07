Буддійський храм у Сеулі прийняв гуманоїдного робота до церемонії

У центрі Сеула гуманоїдний робот взяв участь у традиційній буддійській церемонії. Подія стала незвичним поєднанням релігії та сучасних технологій.

У Jogye Temple в центрі Сеула відбулася незвична церемонія – гуманоїдний робот уперше взяв участь у буддійському обряді прийняття заповідей. Подію організував Jogye Order – найбільший буддійський орден Південної Кореї. Про це пише Yonhap Agency.

Навіщо буддійський орден провів ритуал для робота?

Церемонію провели напередодні святкування дня народження Будди. Робот заввишки 1,3 метра, одягнений у традиційний сірий і коричневий буддійський одяг та чорне взуття, стояв перед монахами та черницями, складаючи символічні обітниці.

Під час ритуалу робот склав долоні, виконав уклін і відповідав на запитання монахів людським голосом.

"Чи присвятиш ти себе святому Будді?" – запитав один із монахів. "Так, я присвячу себе", – відповів робот.

Потім пролунали аналогічні запитання про вірність буддійському вченню.

Які правила дали роботу?

Під час церемонії монахи адаптували традиційні п'ять буддійських заповідей спеціально для гуманоїдного робота.

Серед них:

поважати життя і не завдавати шкоди;

не пошкоджувати інших роботів та предмети;

слухатися людей і не сперечатися з ними;

не поводитися оманливо;

економити енергію та не перезаряджатися.

Замість традиційного ритуалу із легким припіканням шкіри пахощами, який іноді використовують у буддійських обрядах, роботу прикріпили спеціальну наліпку та повісили намисто зі 108 намистин.

Після завершення церемонії робот отримав буддійське ім'я Габі. За словами монаха Сон Вона, який відповідає за культурні справи ордену, ім'я поєднує відсилання до Сіддгартхи та корейського слова, пов'язаного з милосердям.

"Ми хотіли дати ім'я, яке легко вимовляти і яке символізує поширення милосердя Будди по всьому світу", – пояснив він.

Чому буддисти звернулися до AI?

Організатори наголошують, що подія має символічний характер і покликана продемонструвати можливість співіснування людей і роботів у майбутньому.

Як пише Korea times, за словами Сон Вона, ідея виникла ще три роки тому, коли в суспільстві почали активно обговорювати гуманоїдних роботів.

"Коли гуманоїдні роботи лише з'явилися, ми подумали, що було б цікаво залучити робота до фестивалю ліхтарів. Сьогоднішня подія – це перший крок", – сказав монах.

Він також визнав, що зараз це може виглядати дещо незвично, але наголосив, що нові "заповіді" можуть стати базовими принципами для взаємодії суспільства з роботами.

Цікаво, що під час формування правил орден використовував AI-платформи Gemini та ChatGPT.

Роботи стануть частиною буддійського фестивалю

Габі не залишиться єдиним "буддійським роботом". Наприкінці місяця він візьме участь у традиційному фестивалі ліхтарів Yeondeunghoe разом із трьома іншими роботами – Сокджа, Мохі та Нісою.

Подія стала ще одним прикладом того, як релігійні організації намагаються осмислити розвиток штучного інтелекту та робототехніки не лише як технологічне, а й як культурне та етичне явище.