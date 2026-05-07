У Jogye Temple в центре Сеула состоялась необычная церемония – гуманоидный робот впервые принял участие в буддийском обряде принятия заповедей. Событие организовал Jogye Order – крупнейший буддийский орден Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap Agency.

Смотрите также Hyundai давит на Boston Dynamics – компания должна резко увеличить производство роботов

Зачем буддийский орден провел ритуал для робота?

Церемонию провели накануне празднования дня рождения Будды. Робот высотой 1,3 метра, одетый в традиционную серую и коричневую буддийскую одежду и черную обувь, стоял перед монахами и монахинями, составляя символические обеты.

Во время ритуала робот сложил ладони, выполнил поклон и отвечал на вопросы монахов человеческим голосом.

"Посвятишь ли ты себя святому Будде?" – спросил один из монахов. "Да, я посвящу себя", – ответил робот.

Затем прозвучали аналогичные вопросы о верности буддийскому учению.

Какие правила дали роботу?

Во время церемонии монахи адаптировали традиционные пять буддийских заповедей специально для гуманоидного робота.

Среди них:

уважать жизнь и не причинять вреда;

не повреждать других роботов и предметы;

слушаться людей и не спорить с ними;

не вести себя обманчиво;

экономить энергию и не перезаряжаться.

Вместо традиционного ритуала с легким прижиганием кожи благовониями, который иногда используют в буддийских обрядах, роботу прикрепили специальную наклейку и повесили ожерелье из 108 бусин.

После завершения церемонии робот получил буддийское имя Габи. По словам монаха Сон Вона, который отвечает за культурные дела ордена, имя сочетает отсылку к Сиддгартхе и корейского слова, связанного с милосердием.

"Мы хотели дать имя, которое легко произносить и которое символизирует распространение милосердия Будды по всему миру", – объяснил он.

Почему буддисты обратились к AI?

Организаторы отмечают, что событие носит символический характер и призвано продемонстрировать возможность сосуществования людей и роботов в будущем.

Как пишет Korea times, по словам Сон Вона, идея возникла еще три года назад, когда в обществе начали активно обсуждать гуманоидных роботов.

"Когда гуманоидные роботы только появились, мы подумали, что было бы интересно привлечь робота к фестивалю фонарей. Сегодняшнее событие – это первый шаг", – сказал монах.

Он также признал, что сейчас это может выглядеть несколько необычно, но подчеркнул, что новые "заповеди" могут стать базовыми принципами для взаимодействия общества с роботами.

Интересно, что при формировании правил орден использовал AI-платформы Gemini и ChatGPT.

Роботы станут частью буддийского фестиваля

Габи не останется единственным "буддийским роботом". В конце месяца он примет участие в традиционном фестивале фонарей Yeondeunghoe вместе с тремя другими роботами – Сокджа, Мохи и Нисой.

Событие стало еще одним примером того, как религиозные организации пытаются осмыслить развитие искусственного интеллекта и робототехники не только как технологическое, но и как культурное и этическое явление.