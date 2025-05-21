Сотні індійців кілька років прикидалися ШІ Natasha – їм вдалося обманути навіть Microsoft
- Builder.ai, лондонський стартап, подав запит на захист від банкрутства після виявлення, що його ШІ Natasha був фасадом, за яким стояли сотні програмістів з Індії.
- Попри викриття у 2019 році, компанія продовжувала залучати інвестиції, зокрема від Microsoft, і досягла ринкової оцінки понад мільярд доларів.
- У травні 2025 року кредитор Viola Credit конфіскував 37 мільйонів доларів з рахунків Builder.ai, що призвело до початку процесу банкрутства.
Лондонський стартап Builder.ai, який обіцяв революціонізувати розробку застосунків за допомогою штучного інтелекту, подав запит на захист від банкрутства. Компанія, що мала офіси у Великій Британії, США, ОАЕ, Сінгапурі та Індії, прославилася ще десять років тому своїм "інноваційним" сервісом – програми нібито створювала нейромережа Natasha AI.
Фінал історії виявився анекдотичним, який навіть придумати важко – за розробку відповідали сотні живих програмістів, здебільшого з Індії, а ШІ був лише фасадом, розповідає 24 Канал з посиланням на Yahoo Finance.
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Попри журналістське розслідування The Wall Street Journal у 2019 році, яке викрило фальшиве застосування штучного інтелекту, компанія продовжувала отримувати інвестиції.
У 2023 році Microsoft навіть розглядала інтеграцію її інструментів у власні хмарні сервіси. Стартап став "єдинорогом" з ринковою оцінкою понад мільярд доларів і залучив 440 мільйонів доларів від Microsoft, Катарського суверенного інвестфонду та інших гравців.
У лютому 2025 року Builder.ai змінила керівництво. Нові управлінці поклали провину на попередню команду, заявивши, що проблема була не в ШІ, а в неефективному фінансовому менеджменті.
Криза сягнула піку у травні 2025 року, коли ключовий кредитор Viola Credit конфіскував 37 мільйонів доларів з рахунків компанії.
Після цього на рахунках залишилося лише 5 мільйонів доларів у заблокованих обліках, що фактично паралізувало операційну діяльність стартапу.
Станом на зараз компанія звільнила більшість працівників і почала процес банкрутства. Керівники намагаються зберегти бодай частину бізнесу в одній із країн та залишитися на плаву.