Сотні індійців кілька років прикидалися ШІ Natasha – їм вдалося обманути навіть Microsoft

Лондонський стартап Builder.ai, який обіцяв революціонізувати розробку застосунків за допомогою штучного інтелекту, подав запит на захист від банкрутства. Компанія, що мала офіси у Великій Британії, США, ОАЕ, Сінгапурі та Індії, прославилася ще десять років тому своїм "інноваційним" сервісом – програми нібито створювала нейромережа Natasha AI.

Фінал історії виявився анекдотичним, який навіть придумати важко – за розробку відповідали сотні живих програмістів, здебільшого з Індії, а ШІ був лише фасадом, розповідає 24 Канал з посиланням на Yahoo Finance.

Дивіться також ШІ-бот Grok стане доступним в месенджері Telegram

Попри журналістське розслідування The Wall Street Journal у 2019 році, яке викрило фальшиве застосування штучного інтелекту, компанія продовжувала отримувати інвестиції.

У 2023 році Microsoft навіть розглядала інтеграцію її інструментів у власні хмарні сервіси. Стартап став "єдинорогом" з ринковою оцінкою понад мільярд доларів і залучив 440 мільйонів доларів від Microsoft, Катарського суверенного інвестфонду та інших гравців.

У лютому 2025 року Builder.ai змінила керівництво. Нові управлінці поклали провину на попередню команду, заявивши, що проблема була не в ШІ, а в неефективному фінансовому менеджменті.

Криза сягнула піку у травні 2025 року, коли ключовий кредитор Viola Credit конфіскував 37 мільйонів доларів з рахунків компанії.

Після цього на рахунках залишилося лише 5 мільйонів доларів у заблокованих обліках, що фактично паралізувало операційну діяльність стартапу.

Станом на зараз компанія звільнила більшість працівників і почала процес банкрутства. Керівники намагаються зберегти бодай частину бізнесу в одній із країн та залишитися на плаву.