Финал истории оказался анекдотическим, который даже придумать трудно – за разработку отвечали сотни живых программистов, в основном из Индии, а ИИ был лишь фасадом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yahoo Finance.

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Несмотря на журналистское расследование The Wall Street Journal в 2019 году, которое разоблачило фальшивое применение искусственного интеллекта, компания продолжала получать инвестиции.

В 2023 году Microsoft даже рассматривала интеграцию ее инструментов в собственные облачные сервисы. Стартап стал "единорогом" с рыночной оценкой более миллиарда долларов и привлек 440 миллионов долларов от Microsoft, Катарского суверенного инвестфонда и других игроков.

В феврале 2025 года Builder.ai сменила руководство. Новые управленцы возложили вину на предыдущую команду, заявив, что проблема была не в ИИ, а в неэффективном финансовом менеджменте.

Кризис достиг пика в мае 2025 года, когда ключевой кредитор Viola Credit конфисковал 37 миллионов долларов со счетов компании.

После этого на счетах осталось только 5 миллионов долларов в заблокированных учетных записях, что фактически парализовало операционную деятельность стартапа.

По состоянию на сейчас компания уволила большинство работников и начала процесс банкротства. Руководители пытаются сохранить хотя бы часть бизнеса в одной из стран и остаться на плаву.