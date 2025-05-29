По словам Дурова, летом пользователи Telegram получат доступ к самым современным ИИ-технологиям на рынке, информирует 24 Канал.

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В течение года Telegram и xAI должны сотрудничать, чтобы сделать Grok доступным для миллиарда пользователей мессенджера и интегрировать его в официальное приложение Telegram.

Запланированное партнерство также имеет финансовую составляющую: Telegram рассчитывает получить 300 миллионов долларов в виде денежных средств и акций xAI, а также половину дохода от продажи подписок xAI через мессенджер.

Grok получит ряд функций, которые дополнят Telegram. В частности, бот сможет:

модерировать чаты,

проверять достоверность публикаций,

создавать сводки из непрочитанных сообщений, PDF-документов и веб-ссылок.

Пользователи смогут обращаться к Grok с вопросами, редактировать сообщения, менять стиль изложения, сокращать тексты, генерировать стикеры и аватары. Эти возможности должны появиться летом.

Впрочем, вскоре после анонса на странице Дурова публикацию прокомментировал Илон Маск. Он уточнил, что соглашение пока не подписано. Дуров подтвердил эту информацию отметив, что договоренности достигнуты в принципе, но официальное оформление еще не завершено.



Официально соглашение между Telegram и xAI пока не заключено / Скриншот с X

Комментарий Дурова вызвал волну вопросов среди пользователей, в частности – почему соглашение объявили до его подписания. И это действительно интересно, особенно учитывая то, что Дуров обнародовал финансовые условия договоренности, которая, как выяснилось, еще находится в процессе согласования.

Напомним, что последнее масштабное обновление обновление добавило в Telegram групповые звонки с шифрованием и автоматизация аккаунтов. Обновление также включает новые жесты для мобильных приложений и улучшенную систему борьбы со спамом и мошенничеством.