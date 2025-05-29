За словами Дурова, влітку користувачі Telegram отримають доступ до найсучасніших ШІ-технологій на ринку, інформує 24 Канал.

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Впродовж року Telegram та xAI мають співпрацювати, щоб зробити Grok доступним для мільярда користувачів месенджера та інтегрувати його в офіційний застосунок Telegram.

Заплановане партнерство також має фінансову складову: Telegram розраховує отримати 300 мільйонів доларів у вигляді грошових коштів і акцій xAI, а також половину доходу від продажу підписок xAI через месенджер.

Grok отримає низку функцій, які доповнять Telegram. Зокрема, бот зможе:

модерувати чати,

перевіряти достовірність публікацій,

створювати зведення з непрочитаних повідомлень, PDF-документів і вебпосилань.

Користувачі зможуть звертатися до Grok із запитаннями, редагувати повідомлення, змінювати стиль викладу, скорочувати тексти, генерувати стікери й аватари. Ці можливості мають з’явитися влітку.

Втім, невдовзі після анонсу на сторінці Дурова публікацію прокоментував Ілон Маск. Він уточнив, що угода поки не підписана. Дуров підтвердив цю інформацію зазначивши, що домовленості досягнуто в принципі, але офіційне оформлення ще не завершено.



Офіційно угода між Telegram та xAI наразі не укладена / Скриншот з X

Коментар Дурова викликав хвилю запитань серед користувачів, зокрема – чому угоду оголосили до її підписання. І це справді цікаво, особливо з огляду на те, що Дуров оприлюднив фінансові умови домовленості, яка, як з’ясувалося, ще перебуває в процесі узгодження.

Нагадаємо, що останнє масштабне оновлення додало в Telegram групові дзвінки з шифруванням та автоматизація акаунтів. Оновлення також включає нові жести для мобільних додатків та покращену систему боротьби зі спамом і шахрайством.