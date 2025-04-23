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Згідно з останнім дописом Дурова на його особистому каналі, суперечка виникла після того, як Сенат Франції ухвалив закон, який вимагав від додатків для обміну повідомленнями встановити бекдор для доступу поліції до приватних повідомлень. Хоча Національна асамблея пізніше відхилила цей законопроєкт, Дуров каже, що префект поліції Парижа зараз знову виступає за його прийняття, повідомляє 24 Канал.

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Закон, ухвалений французьким Сенатом, спрямований на боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Однак Павло Дуров переконаний, що це не допоможе в боротьбі зі злочинністю, оскільки злочинці можуть використовувати менші програми для обміну повідомленнями для спілкування та VPN для приховування своїх справжніх даних.

Генеральний директор Telegram вважає, що впровадження бекдору для поліції є небезпечним, оскільки потім ним можуть скористатися хакери та інші зловмисники: "Технічно неможливо гарантувати, що доступ до бекдору матиме лише поліція", – сказав він.

Ось чому, як я вже говорив раніше, Telegram скоріше піде з ринку, ніж підірве шифрування за допомогою бекдорів і порушить основні права людини. На відміну від деяких наших конкурентів, ми не торгуємо конфіденційністю заради частки ринку,

– додав Дуров.

За словами Дурова, Telegram може розкривати IP-адреси та номери телефонів підозрюваних у скоєнні злочинів лише за наявності відповідного рішення суду. Він також стверджує, що за свою 12-річну історію Telegram нібито "ніколи не розкривав жодного байта приватних повідомлень".

Нагадаємо, прокуратура Франції висунула Павлу Дурову звинувачення в тому, що він дозволяв злочинну діяльність на своїй платформі, включаючи заклики до насильства, сексуальне насильство над дітьми, торгівлю наркотиками та злочини на ґрунті ненависті. Відтоді Telegram пообіцяв змінити свою політику модерації, щоб вирішити проблеми, які викликають занепокоєння.