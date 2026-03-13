Новий партнер без свайпів: Bumble готує ШІ-помічника, який змінить правила онлайн-знайомств

Сервіс знайомств Bumble планує серйозно змінити свій формат. Компанія готує AI-асистента Bee, нові профілі у вигляді життєвих “розділів” та навіть можливу відмову від свайпів. Оновлення має зробити пошук партнера більш усвідомленим і персоналізованим.

Про майбутні зміни оголосила генеральна директорка Bumble Whitney Wolfe Herd під час презентації фінансових результатів. Оновлена платформа під назвою Bumble 2.0 має з’явитися навесні та зосередиться на глибшому розкритті особистості користувачів. Про це пише Cnet.

Чи зникнуть свайпи назавжди?

Однією з ключових новацій стануть так звані "профілі-розділи". Замість стандартного набору фактів – ім’я, вік, фото й коротка біографія – користувачі зможуть додавати окремі фрагменти свого життя: важливі події, досвід, захоплення чи історії. Ідея полягає в тому, щоб потенційні партнери бачили людину не як набір параметрів, а як особистість із власною історією.

Сьогодні більшість дейтинг-додатків працюють однаково: користувачі швидко переглядають анкети й приймають рішення за секунди, свайпнувши вліво або вправо. У компанії вважають, що такий підхід зводить людей до зображень і коротких фактів, через що багато перспективних знайомств навіть не починаються.

Новий формат має заохотити уважніше знайомитися з профілями. Наприклад, історія подорожі чи незвичний життєвий досвід можуть стати приводом для розмови та підвищити шанси на збіг.

Водночас Bumble розглядає можливість тестового скасування свайпів у деяких регіонах. Компанія хоче перевірити, чи готові користувачі до іншої моделі знайомств без миттєвих оцінок.

Ще однією проблемою, на яку часто скаржаться користувачі, є "мертві чати" – розмови, що швидко заходять у глухий кут. Щоб цього уникнути, сервіс обіцяє нові інструменти для активізації спілкування.

Як пише Bloomberg, центральним елементом оновлення стане AI-асистент Bee. Він виконуватиме роль персональної свахи: аналізуватиме цінності користувача, стиль спілкування, спосіб життя, цілі у стосунках і наміри щодо знайомств. На основі цих даних система підбиратиме найбільш сумісних кандидатів.

Bee зможе спілкуватися з користувачем текстом або голосом, поступово формуючи детальніше уявлення про його особистість. Якщо людина захоче скористатися функцією Dates, асистент сам запропонує відповідний варіант серед інших учасників платформи.

Компанія вже використовує штучний інтелект для покращення профілів і підбору пар, але Bee стане значно просунутішим інструментом. Бета-тестування планують провести на невеликій групі користувачів.

Подібні технології впроваджують і конкуренти. Наприклад, Grindr має чат-бота-помічника для відповідей і планування побачень, а Tinder та Hinge використовують AI для створення початкових фраз і поліпшення взаємодії між людьми.

У Bumble переконані, що знайомства працюють найкраще тоді, коли люди розуміють історію одне одного. Саме тому нова версія сервісу намагається перетворити профіль із короткої анкети на повноцінний портрет особистості.