6 недорогих оновлень для комп'ютера, які усувають реальні проблеми, але не розорять вас

Сучасні реалії ринку електроніки часто нав'язують думку, що будь-яке покращення комп'ютера неодмінно вимагає величезних капіталовкладень. Поки вартість потужних відеокарт та процесорів б'є рекорди, користувачі часто ігнорують приховані джерела дискомфорту у роботі своїх систем. Проте існують перевірені способи усунути технічні недоліки, витративши на це цілком прийнятну суму.

Які компоненти здатні якісно змінити роботу системи за мінімальні кошти?

Культура постійного оновлення заліза глибоко вкорінилася серед власників настільних ПК, адже можливість легкої модернізації є головною перевагою десктопа перед ноутбуком. Проте часто користувачі потрапляють у пастку, вважаючи, що лише дорогі компоненти мають сенс. Насправді ж апгрейди зазвичай діляться на дві категорії: дрібні виправлення вартістю до 50 доларів та серйозні зміни, що обходяться дорожче 300 доларів, пише 24 Канал.

Наприклад, заміна процесора часто тягне за собою купівлю нової материнської плати, що миттєво виводить бюджет за межі економії. Якщо ж мета – виправити конкретну прикру проблему, можна вкластися у значно меншу суму.

Як давно ви міняли термопасту?

Одним із найпростіших, але критично важливих елементів обслуговування є заміна термопасти. Ця речовина забезпечує ефективну передачу тепла від процесора до радіатора. З часом вона висихає або втрачає свої властивості, що призводить до зростання температур.

Хоча нова термопаста не додасть системі сотні додаткових кадрів за секунду, вона забезпечить стабільність роботи під високим навантаженням і продовжить термін служби компонентів.



Не забувайте оновлювати термопасту хоча б раз на кілька років

Радіатор M.2

Схожа ситуація спостерігається і з сучасними радіаторами формату M.2. Багато швидкісних SSD схильні до перегріву, через що вони починають працювати повільніше. Спеціальний радіатор вартістю від 5 до 25 доларів може стати ефективним рішенням, яке дасть накопичувачу необхідне охолодження та стабільну швидкість.

Не кожному SSD-накопичувачу він потрібен, але багатьом висококласним моделям він не буде зайвим.

Вентилятори

Шум і погана циркуляція повітря в корпусі також часто стають проблемою. Вирішити її допоможе встановлення PWM-вентиляторів. На відміну від звичайних кулерів, що завжди працюють на максимальних обертах, вентилятори з підтримкою PWM динамічно змінюють швидкість залежно від нагріву системи.

Це дозволяє отримати тихий комп'ютер під час офісної роботи та потужне охолодження під час ігрових сесій. За бажанням можна обрати моделі з підсвіткою, щоб додати системі візуальної привабливості.

Додайте нових роз'ємів

Власники старих корпусів або материнських плат часто страждають від відсутності сучасних роз'ємів, таких як USB-C. Оскільки цей порт став стандартом для більшості нових гаджетів, його відсутність створює чимало незручностей. Спеціальна плата розширення PCIe дозволяє додати необхідний порт безпосередньо в систему.

При виборі такого аксесуара важливо звертати увагу на його функціональність, оскільки деякі моделі призначені лише для передачі даних.

Wi-Fi та Bluetooth

Не менш важливим є якісне бездротове з'єднання. Якщо вбудований модуль Wi-Fi або Bluetooth на материнській платі працює нестабільно або взагалі відсутній, встановлення окремої карти розширення PCIe може суттєво покращити ситуацію. Це забезпечить надійний зв'язок із мережею та периферійними пристроями.

Кулер процесора

Нарешті, варто звернути увагу на систему охолодження процесора. Штатні кулери, що постачаються в комплекті, часто не справляються з гарячими чипами. Моделі від сторонніх виробників, наприклад, таких як Thermalright, вартістю до 50 доларів, здатні продемонструвати значно кращі результати.