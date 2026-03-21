Розуміння механічних та програмних процесів, що відбуваються всередині пристрою, дозволяє вчасно помітити небезпеку та уникнути безповоротної втрати особистого архіву чи документів. 24 Канал зібрав три головні передвісники "смерті" вашого жорсткого диска.

Як вчасно помітити перші ознаки деградації накопичувача?

На відміну від сучасних твердотільних накопичувачів, які не мають рухомих частин, традиційні жорсткі диски засновані на механічній роботі. Усередині них розташовані магнітні пластини, що обертаються, та зчитувальні головки, які левітують на відстані всього декількох нанометрів над поверхнею. Через таку складну будову поломки можуть мати як програмний, так і фізичний характер, причому механічний знос є неминучим процесом для будь-якого пристрою, що експлуатується протягом 4 – 10 років.

Першим етапом діагностики часто стають вбудовані засоби операційної системи Windows. Командний рядок дозволяє отримати статус системи самодіагностики. Запустіть командний рядок від імені адміністратора і введіть команду "wmic diskdrive get model, status". Натисніть Enter.

Якщо після введення команди система видає статус готовності до відмови (Pred Fail), це пряме свідчення критичного стану пристрою.

Невизначений статус також вказує на проблеми зі зчитуванням технічних даних

Якщо відображає "OK", це означає, що диск справний і не вийде з ладу найближчим часом

Крім того, тривожним симптомом є некоректне відображення обсягу диска утилітою керування дисками. Коли накопичувач місткістю 1 терабайт раптово розпізнається як пристрій на декілька мегабайтів або навіть 0 байтів, це свідчить про пошкодження службової зони, де зберігається мікропрограма, або про несправність головок.

Прислухайтесь до вашого комп'ютера

Звукові сигнали є найбільш очевидними провісниками катастрофи. Звичайний жорсткий диск під час роботи видає ледь помітне гудіння або м'яке клацання, але поява сторонніх шумів має насторожити. Ритмічне гучне клацання виникає тоді, коли зчитувальна головка не може знайти шлях до даних і постійно повертається у вихідне положення.

Більш небезпечним є скрегіт, що нагадує тертя металу. Такі звуки означають, що головка буквально дряпає магнітну пластину, знищуючи інформацію. У цьому випадку єдиним правильним рішенням буде негайне вимкнення живлення, щоб запобігти остаточному перетворенню диска на шматок непотрібного металу.

Окремо варто виділити писк, який зазвичай вказує на проблеми з електроживленням або неякісне з'єднання через перехідники.

Програмні збої

Програмні збої та падіння продуктивності також є вагомими аргументами для перевірки заліза. Якщо операційна система завантажується дедалі довше, файли відкриваються зі значними затримками або безслідно зникають, причиною може бути накопичення битих секторів. Часті помилки циклічного надлишкового коду або специфічні повідомлення про помилку "301" прямо вказують на фізичну деградацію поверхні пластин.

Хоча подібні симптоми іноді плутають з дією вірусів, у поєднанні зі сторонніми звуками вони стають незаперечним доказом несправності диска.

Що робити?

Найкращою стратегією захисту залишається регулярне створення копій важливих даних у різних місцях. Якщо ж диск уже почав видавати дивні звуки, не варто намагатися самостійно копіювати гігабайти інформації або запускати програми для відновлення, оскільки це лише прискорить остаточну поломку.

У ситуаціях, коли дані мають критичну цінність, правильніше за все буде звернутися до професіоналів, які мають спеціальне обладнання для роботи з пошкодженою механікою.