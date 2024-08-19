Концепт електричного Cadillac виглядає так, наче вилитий з цільного шматка металу

Під час автомобільного тижня у Монтереї, який щойно завершився у США, кожен виробник намагається представити щось неймовірно дороге. Cadillac, який ніколи не лишається осторонь, приєднався до цього клубу з розкішним концептом Opulent Velocity в кольорі, що одночасно нагадує золото і бронзу.

Деталі

На відміну від концепту Sollei, який здається більш-менш готовим до дороги, Opulent Velocity – це погляд у далеке майбутнє стилю Cadillac. Хоча він і не є радикальним відходом від нинішніх автомобілів бренду, але новий концепт вносить певну новизну в старання дизайнерів компанії. Зі звичного тут ми бачимо ті ж самі вертикальні елементи освітлення, повторне використання форми значка та дизайн коліс, які вказують на поточну мову дизайну компанії.

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Opulent Velocity помітно більш вигнутий, ніж більшість сучасних Cadillac, а загальна форма кузова заокруглена таким чином, що не схожа на середньостатистичний CT5. Тут все ще є жорсткі грані для акцентів, але загальний стиль — це плавні вигини й ілюзія того, що цей автомобіль вилитий у цільному шматку дорогоцінного металу.



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac

Інтер'єр, доступ до якого здійснюється через автоматичні двері, що відкриваються доверху, не схожий ні на що, що ви бачите в сучасних машинах від Cadillac. Тонкі сидіння з високими підлокітниками, екран у центрі рульового колеса — це далеко не Escalade.

Opulent Velocity ще більш технологічний, ніж серійні автомобілі компанії, покладаючись на "автономність 4-го рівня" та "головний дисплей з функціями доповненої реальності", щоб пересуватися. Це дуже сміливі заяви, коли ваш автомобіль не є реальним, але вони вказують на те, куди хоче рухатися Cadillac: більше технологій і більше автоматизації.



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac

Варто не забувати, що це лише концепт. Немає жодних даних про те, чи збирається компанія створити такий автомобіль для серійного випуску, і якщо так, то коли.

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