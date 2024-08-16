Стильно, незвично, футуристично
Концепт являє собою елегантний чотиридверний GT з підвищеною підвіскою, який є прообразом серійної моделі, що з'явиться у 2025 році. Серійна модель навряд чи буде копією того, що ви бачите тут, хоча Дейв Марек, креативний директор Acura, сказав, що ряд елементів дизайну з концепту буде збережено для майбутніх автомобілів, призначених для продажу.
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- Судячи з того, що показано на опублікованих зображеннях, передня частина автомобіля не має решітки радіатора.
- Acura заявила, що дизайн був натхненний сучасними суперяхтами на підводних крилах.
- Інші ключові риси включають довгу колісну базу, на якій розміщені 23-дюймові колеса, обгорнуті в продуктивну гуму, що має ширину 295 міліметрів.
- Усередині коліс розміщені гальма з поперечним свердлінням і білими супортами.
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Головна технологія концепту базується на новій спеціальній платформі для електричних автівок, розробленій власними силами материнською компанією Acura – Honda. Відомо, що вона збирається використовувати її для різних електромобілів, включаючи сімейство електромобілів нульової серії, анонсоване в січні на виставці CES 2024 року.
Очікується, що новий бренд електромобілів Afeela, створений Honda і Sony, також буде використовувати цю платформу. Вона досить гнучка, щоб підтримувати транспортні засоби в різних сегментах, хоча перші транспортні засоби будуть належати до "середнього та великого" сегментів.
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Acura не оприлюднила жодних специфікацій платформи, але Honda раніше заявляла, що автомобілі з нею будуть розраховані на запас ходу 300 і більше миль (тобто від 480 кілометрів). Honda також заявила, що платформа буде використовувати власне програмне забезпечення для операційної системи та інформаційно-розважальної системи.
Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura
Автомобіль, заснований на концепті Acura Peformance EV, надійде у виробництво наприкінці 2025 року, а в продажу з'явиться в 2026 році.
Це буде перший електромобіль, побудований на великому виробничому майданчику материнської компанії Honda, розташованому недалеко від Мерісвілля, штат Огайо. Майданчик переобладнується для виробництва електромобілів та їх компонентів, включаючи акумулятори, і тепер автовиробник називає його Honda EV Hub.