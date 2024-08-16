Стильно, незвично, футуристично

Концепт являє собою елегантний чотиридверний GT з підвищеною підвіскою, який є прообразом серійної моделі, що з'явиться у 2025 році. Серійна модель навряд чи буде копією того, що ви бачите тут, хоча Дейв Марек, креативний директор Acura, сказав, що ряд елементів дизайну з концепту буде збережено для майбутніх автомобілів, призначених для продажу.

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Судячи з того, що показано на опублікованих зображеннях, передня частина автомобіля не має решітки радіатора.

Acura заявила, що дизайн був натхненний сучасними суперяхтами на підводних крилах.

Інші ключові риси включають довгу колісну базу, на якій розміщені 23-дюймові колеса, обгорнуті в продуктивну гуму, що має ширину 295 міліметрів.

Усередині коліс розміщені гальма з поперечним свердлінням і білими супортами.



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura

Головна технологія концепту базується на новій спеціальній платформі для електричних автівок, розробленій власними силами материнською компанією Acura – Honda. Відомо, що вона збирається використовувати її для різних електромобілів, включаючи сімейство електромобілів нульової серії, анонсоване в січні на виставці CES 2024 року.

Очікується, що новий бренд електромобілів Afeela, створений Honda і Sony, також буде використовувати цю платформу. Вона досить гнучка, щоб підтримувати транспортні засоби в різних сегментах, хоча перші транспортні засоби будуть належати до "середнього та великого" сегментів.



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura

Acura не оприлюднила жодних специфікацій платформи, але Honda раніше заявляла, що автомобілі з нею будуть розраховані на запас ходу 300 і більше миль (тобто від 480 кілометрів). Honda також заявила, що платформа буде використовувати власне програмне забезпечення для операційної системи та інформаційно-розважальної системи.



Концепт автомобіля Acura Performance EV / Фото Acura

Автомобіль, заснований на концепті Acura Peformance EV, надійде у виробництво наприкінці 2025 року, а в продажу з'явиться в 2026 році.

Це буде перший електромобіль, побудований на великому виробничому майданчику материнської компанії Honda, розташованому недалеко від Мерісвілля, штат Огайо. Майданчик переобладнується для виробництва електромобілів та їх компонентів, включаючи акумулятори, і тепер автовиробник називає його Honda EV Hub.

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