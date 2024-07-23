"Ванільний" Cadillac

У п'ятницю Cadillac, підконтрольний концерну GM бренд, продемонстрував журналістам, що зібралися в технічному центрі GM у Воррені, штат Мічиган, свою розкішну концепцію дизайну електромобіля в рамках серії Cadillac Sollei. "Це автомобіль, якому вдається бути красивим і грайливим водночас — ідеал, якого так не вистачає в автомобільному світі в наші дні. Компанія витягла кремовий колір прямо з архівів, щоб викликати відчуття класичного автомобіля, але автомобіль далеко не застряг у минулому", – пише Ерін Маркіз, журналістка, що побувала на демонстрації.

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Цей концепт пропонує дійсно новий, цікавий погляд – від схожої на шкіру тканини, виготовленої з міцелію, до власного набору пташиних сигналів, які виконують роль сповіщень. Ви можете помітити, що на цьому концепті немає дверних ручок. Натомість у Cadillac є невелика кнопка на верхній частині автомобіля, яка відкриває або закриває двері одним дотиком.

Досить сильно в око впадають великі колеса – можливо, аж занадто великі. Вони настільки масивні, що навіть у капоті знадобилася виїмка для того, щоб передні колеса не контактували з металом. Зазначається, що їхній діаметр становить 23 дюйми.

Cadillac Manilla Cream зовні / Фото Ерін Маркіз

Решітка радіатора, можна сказати, типова для бренду. Вона дещо нагадує решітку в першій електричній моделі Lyriq, випущеній у 2022 році. А стоп-сигнали запозичені прямо з культового автомобіля бренду Celestiq.

Жовта "шкіра" покриває всередині майже кожну поверхню, до якої можна торкнутися. Цей унікальний матеріал створюють із кореневого тіла грибів і він за відчуттями дуже близький до справжньої шкіри, використання якої вже багато років вважається неетичним. Ерін Маркіз каже, що "грибка шкіра" відчувається кращою, ніж веганські шкіри на масляній основі, які використовують інші виробники.

Майже все інше всередині — це дерево або метал, оскільки Cadillac максимально відмовляється від використання пластмас на основі нафти в дизайні своїх автомобілів. Для створення смугастого візерунка, що також має на меті нагадати про сонячний промінь, Cadillac використав різноманітні породи деревини по всьому салону.

В інтер'єрі також встановлені такі ж 55-дюймові екрани, як і в Escalade, а між сидіннями – і попереду, і позаду – менші екрани, які, ймовірно, керують мультимедійною системою. Також між задніми кріслами сховали невелику шафку, куди можна покласти напої. Невідомо, чи має вона охолодження.

Cadillac Manilla Cream всередині / Фото Ерін Маркіз

Поки що лише концепт

На жаль, компанія не дозволила нікому посидіти всередині. Також неясно, чи збирається компанія виготовляти цей автомобіль хоча б в обмеженій кількості. Можливо, вона хотіла таким чином перевірити реакцію аудиторії, щоб прийняти подальше рішення.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.