Що запропонує Xiaomi SU7 Ultra

Базовий Xiaomi SU7 дуже швидко завоював популярність як доступний електричний спорткар у форматі, подібному до Porsche Taycan. Поки що він доступний лише в Китаї, але має привабливу ціну 215 900 юанів, або трохи менше 30 тисяч доларів США, за 299-сильну базову модель. Модернізована модель "Max" доступна за базовою ціною близько 41 тисячі доларів США, з 673 кінських сил і покращеними характеристиками в цілому.

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Перший автомобіль від компанії був розпроданий відразу після презентації. За одну ніч на нього сформувався семимісячний лист очікування на основі близько 50 000 замовлень. Він також отримав позитивні відгуки, хоча якість і довговічність були дещо під питанням.

Але тепер Xiaomi піднімає ставки, демонструючи новий прототип версії "Ultra", з екстремальними характеристиками гіперкара, які виходять далеко за рамки того, на що здатен SU7 Max.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Потужність нового SU7 Ultra більш ніж удвічі перевищує потужність версії Max і становить 1548 кінських сил. Це забезпечується відразу трьома двигунами — двома новими V8s і одним V6s.

З такою потужністю ви зможете розганятися від 0-100 кілометрів на годину за 1,97 секунди, а від 0-200 – за 5,96 секунди.

Максимальна швидкість – 350 кілометрів на годину .

. При вазі 1900 кілограмів його не назвеш особливо струнким. Але він все ще легкий у порівнянні з багатьма надпотужними гіперкарами, що існують сьогодні.

Всі кузовні панелі виготовлені з вуглецевого волокна для зменшення ваги . Імовірно, це додасть автомобілю чималих витрат.

. Імовірно, це додасть автомобілю чималих витрат. Він ширший і довший, ніж SU7 Max, з модифікованими кузовними панелями для покращення аеродинаміки та охолодження, а також великим крилом ззаду.



Двигун Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Поки що невідомо, наскільки велика батарея, але версія Max має батарею CATL Qilin ємністю в 101 кіловат-годину. Ultra використовує новий Qilin II від CATL, який, як стверджується, здатний заряджатися від нуля до повного заряду за 12 хвилин, якщо він підключений до досить потужного зарядного пристрою.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Xiaomi хоче, щоб SU7 Ultra став найшвидшим 4-дверним автомобілем, із коли-небудь створених. Компанія планує вивести автомобіль на гоночну трасу у жовтні, щоб спробувати встановити найкраще коло.

Xiaomi ще не оголосила про ціну. Наразі автомобіль називають "прототипом". Тож нам доведеться почекати.

Xiaomi SU7 Ultra: відео

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!