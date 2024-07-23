"Ванильный" Cadillac

В пятницу Cadillac, подконтрольный концерну GM бренд, продемонстрировал журналистам, собравшимся в техническом центре GM в Воррене, штат Мичиган, свою роскошную концепцию дизайна электромобиля в рамках серии Cadillac Sollei. "Это автомобиль, которому удается быть красивым и игривым одновременно - идеал, которого так не хватает в автомобильном мире в наши дни. Компания вытащила кремовый цвет прямо из архивов, чтобы вызвать ощущение классического автомобиля, но автомобиль далеко не застрял в прошлом", – пишет Эрин Маркиз, журналистка, побывавшая на демонстрации.

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Этот концепт предлагает действительно новый, интересный взгляд – от похожей на кожу ткани, изготовленной из мицелия, до собственного набора птичьих сигналов, которые выполняют роль оповещений. Вы можете заметить, что на этом концепте нет дверных ручек. Зато у Cadillac есть небольшая кнопка на верхней части автомобиля, которая открывает или закрывает двери одним прикосновением.

Довольно сильно в глаза бросаются большие колеса – возможно, даже слишком большие. Они настолько массивные, что даже в капоте понадобилась выемка для того, чтобы передние колеса не контактировали с металлом. Отмечается, что их диаметр составляет 23 дюйма.

Cadillac Manilla Cream снаружи / Фото Эрин Маркиз

Решетка радиатора, можно сказать, типичная для бренда. Она несколько напоминает решетку в первой электрической модели Lyriq, выпущенной в 2022 году. А стоп-сигналы позаимствованы прямо из культового автомобиля бренда Celestiq.

Желтая "кожа" покрывает внутри почти каждую поверхность, к которой можно прикоснуться. Этот уникальный материал создают из корневого тела грибов и он по ощущениям очень близок к настоящей коже, использование которой уже много лет считается неэтичным. Эрин Маркиз говорит, что "грибковая кожа" ощущается лучше, чем веганские кожи на масляной основе, которые используют другие производители.

Почти все остальное внутри — это дерево или металл, поскольку Cadillac максимально отказывается от использования пластмасс на основе нефти в дизайне своих автомобилей. Для создания полосатого узора, что также имеет целью напомнить о солнечном луче, Cadillac использовал разнообразные породы древесины по всему салону.

В интерьере также установлены такие же 55-дюймовые экраны, как и в Escalade, а между сиденьями – и впереди, и сзади – меньшие экраны, которые, вероятно, управляют мультимедийной системой. Также между задними креслами спрятали небольшой шкафчик, куда можно положить напитки. Неизвестно, имеет ли он охлаждение.

Cadillac Manilla Cream внутри / Фото Эрин Маркиз

Пока только концепт

К сожалению, компания не позволила никому посидеть внутри. Также неясно, собирается ли компания изготавливать этот автомобиль хотя бы в ограниченном количестве. Возможно, она хотела таким образом проверить реакцию аудитории, чтобы принять дальнейшее решение.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.