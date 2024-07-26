Невідомі шахраї прикидаються сайтом UKR․NET, щоб викрадати поштові скриньки: як не попастися

16:31

Урядова команда реагування CERT-UA попередила про нову загрозу, що надходить він невідомих осіб, які імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів. Особливу увагу вони звертають на працівників державних органів, військовослужбовців, а також співробітників українських підприємств та організацій.