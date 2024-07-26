Какие методы работы хакеров

Злоумышленники распространяют письма с вложениями в виде архивов, содержащих файл в формате "html". Открыв его, получатель попадает на фальшивый сайт, вид которого имитирует страницу сервиса UKR.NET. Если ввести там свой логин и пароль, данные будут немедленно отправлены злоумышленникам, что приведет к компрометации вашего аккаунта.

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Что вы можете сделать во избежание опасности: