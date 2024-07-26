Які методи роботи хакерів

Зловмисники розповсюджують листи із вкладеннями у вигляді архівів, що містять файл у форматі "html". Відкривши його, отримувач потрапляє на фальшивий сайт, вигляд якого імітує сторінку сервісу UKR.NET. Якщо ввести там свій логін та пароль, дані будуть негайно надіслані зловмисникам, що призведе до компрометації вашого акаунту.

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Що ви можете зробити задля уникнення небезпеки: