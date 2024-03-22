Уламки космічного корабля Starship продають на eBay за шалені гроші

За дивовижним збігом обставин уламки космічного корабля SpaceX стали бажаними предметами колекціонування, за які можна отримати тисячі доларів на таких онлайн-майданчиках, як eBay та Etsy. Після останнього тестового польоту люди почали знаходити на березі океану частини керамічної обшивки корабля. Найспритніші швидко зрозуміли, що ці предмети можна вигідно продати.

Мовиться про елементи тепло обшивки призначені для захисту корабля під час його входження в атмосферу Землі, які зараз продаються як рідкісні сувеніри.

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Ці шестикутні керамічні плитки, що колись були частиною найбільших створених людиною об'єктів, які здіймалися в небо, продаються за ціною від 30 доларів за пошкоджені шматки до понад 2 000 доларів за переважно неушкоджені.

Одна конкретна плитка навіть сягнула на eBay приголомшливої ціни у 7500 доларів, але продати її за таку суму власнику не вдається, тож зараз вона коштує 3500 доларів. Нещодавно одному з щасливчиків вдалося продати таку плитку за 3395 доларів, що свідчить про високий попит серед ентузіастів та колекціонерів.

Плитки не лише продають

У той час як деякі люди намагаються заробити на цих космічних реліквіях, інші застосовують більш благодійний підхід. Група фанатів SpaceX, відома як "Базовий табір нуль", роздає дітям шматочки теплоізоляційної плитки разом з освітніми матеріалами про програму Starship.

Околиці випробувального полігону SpaceX стали гарячою точкою для мисливців за реліквіями: один мисливець за скарбами, Рон Паркер, зібрав 120 цілих плиток і численні фрагменти після кількох поїздок до Мексики.

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Космічний корабель SpaceX покритий вугільно-чорними шестикутними плитками, щоб витримати інтенсивні умови входження в атмосферу зі швидкістю, що в 25 разів перевищує швидкість звуку. Попри те, що раніше під час випробувань виникали проблеми з відклеюванням плиток, під час останнього запуску вони ефективно захистили космічний корабель від палючого плазмового поля під час входження в атмосферу.