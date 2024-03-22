Говорится об элементах тепло обшивки предназначены для защиты корабля во время его вхождения в атмосферу Земли, которые сейчас продаются как редкие сувениры.

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Эти шестиугольные керамические плитки, когда-то были частью крупнейших созданных человеком объектов, которые поднимались в небо, продаются по цене от 30 долларов за поврежденные куски до более 2 000 долларов за преимущественно неповрежденные.

Одна конкретная плитка даже достигла на eBay потрясающей цены в 7500 долларов, но продать ее за такую сумму владельцу не удается, поэтому сейчас она стоит 3500 долларов. Недавно одному из счастливчиков удалось продать такую плитку за 3395 долларов, что свидетельствует о высоком спросе среди энтузиастов и коллекционеров.

Плитки не только продают

В то время как некоторые люди пытаются заработать на этих космических реликвиях, другие применяют более благотворительный подход. Группа фанатов SpaceX, известная как "Базовый лагерь ноль", раздает детям кусочки теплоизоляционной плитки вместе с образовательными материалами о программе Starship.

Окрестности испытательного полигона SpaceX стали горячей точкой для охотников за реликвиями: один охотник за сокровищами, Рон Паркер, собрал 120 целых плиток и многочисленные фрагменты после нескольких поездок в Мексику.

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Космический корабль SpaceX покрыт угольно-черными шестиугольными плитками, чтобы выдержать интенсивные условия вхождения в атмосферу со скоростью, что в 25 раз превышает скорость звука. Несмотря на то, что ранее во время испытаний возникали проблемы с отклеиванием плиток, во время последнего запуска они эффективно защитили космический корабль от обжигающего плазменного поля во время вхождения в атмосферу.