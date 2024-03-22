Мовиться про елементи тепло обшивки призначені для захисту корабля під час його входження в атмосферу Землі, які зараз продаються як рідкісні сувеніри.

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Ці шестикутні керамічні плитки, що колись були частиною найбільших створених людиною об'єктів, які здіймалися в небо, продаються за ціною від 30 доларів за пошкоджені шматки до понад 2 000 доларів за переважно неушкоджені.

Одна конкретна плитка навіть сягнула на eBay приголомшливої ціни у 7500 доларів, але продати її за таку суму власнику не вдається, тож зараз вона коштує 3500 доларів. Нещодавно одному з щасливчиків вдалося продати таку плитку за 3395 доларів, що свідчить про високий попит серед ентузіастів та колекціонерів.

Плитки не лише продають

У той час як деякі люди намагаються заробити на цих космічних реліквіях, інші застосовують більш благодійний підхід. Група фанатів SpaceX, відома як "Базовий табір нуль", роздає дітям шматочки теплоізоляційної плитки разом з освітніми матеріалами про програму Starship.

Околиці випробувального полігону SpaceX стали гарячою точкою для мисливців за реліквіями: один мисливець за скарбами, Рон Паркер, зібрав 120 цілих плиток і численні фрагменти після кількох поїздок до Мексики.

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Космічний корабель SpaceX покритий вугільно-чорними шестикутними плитками, щоб витримати інтенсивні умови входження в атмосферу зі швидкістю, що в 25 разів перевищує швидкість звуку. Попри те, що раніше під час випробувань виникали проблеми з відклеюванням плиток, під час останнього запуску вони ефективно захистили космічний корабель від палючого плазмового поля під час входження в атмосферу.