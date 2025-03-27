Перше сонячне затемнення 2025 року: що потрібно знати про часткове затемнення 29 березня

У суботу, 29 березня 2025 року, жителі Північної півкулі зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Хоча воно не буде повним, це явище стане видовищним для мільйонів людей у Європі, Північній Америці та частині Африки.

Коли і де спостерігати затемнення

Часткове сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи частину його диска, пояснює 24 Канал. Візуально це виглядає так, ніби Місяць "відкушує" шматок від Сонця.

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Затемнення розпочнеться о 10:50 за Києвом.

Максимальна фаза затемнення настане о 13:47 за Києвом.

Завершиться затемнення о 14:43 за Києвом.

Найбільш глибоке затемнення відбудеться на півночі канадської провінції Квебек, де Місяць закриє до 94% Сонця.

Найкращі місця для спостереження

Північна Америка

Найкращий вид буде у східній Канаді та північному сході США. У таких регіонах, як Нью-Брансвік, північний Квебек та штат Мен, можна буде побачити ефектні "сонячні роги" на світанку.

Європа

На більшій частині континенту буде видно значне часткове затемнення. Найкращі умови спостерігатимуться у північно-західній Європі:

Гренландія – до 86% затемнення

– до Західні Фйорди Ісландії – 70% затемнення

– Лондон – 30%

– Едінбург – 40%

– Париж – 23%

В Україні теж можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення, але воно буде доволі незначним.

Як безпечно спостерігати затемнення

Перш за все варто пам'ятати, що ніколи не слід спостерігати за Сонцем без спеціального захисту! Навіть під час часткового затемнення небезпечно спостерігати за ним без відповідних фільтрів, оскільки ультрафіолетові та інфрачервоні промені можуть пошкодити сітківку ока.

Безпечні методи спостереження:

Спеціальні сонячні окуляри

Сонячні фільтри для телескопів та біноклів

Пінхол-проектор, який можна зробити з підручних матеріалів