Коли наднову буде видно

T Coronae Borealis (T CrB) – це подвійна зоряна система, розташована на відстані 3 000 світлових років від Землі. Вона періодично вибухає повторюваною надновою приблизно кожні 79 років. Річ у тім, що одна з цих зірок фактично всмоктує матерію з іншої, а коли маса стає критичною, вона її скидає масштабним вибухом. Після цього процес повторюється. Ось-ось це має відбутися знову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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За даними NASA, протягом останнього десятиліття зоря поводилася так само, як і напередодні свого останнього видимого спалаху майже 80 років тому. Нинішнє вікно для рідкісної астрономічної події відкрилося ще в лютому 2024 року й залишається відкритим досі.

З минулого року ентузіасти астрономії пильно стежать за небом в очікуванні цього зоряного буму. У статті, опублікованій минулого року в Наукових записках Американського астрономічного товариства, підраховано, що зоря, найімовірніше, вибухне в четвер, 27 березня, тобто вже завтра.

Щоб точніше визначити дату наступного вибуху, астроном з Паризької обсерваторії Жан Шнайдер, автор дослідження 2024 року, поєднав попередні дати вибухів з орбітальною динамікою зоряної системи. Дослідник виявив, що спалахи наднових відбувалися з інтервалами, які були точно кратними орбітальному періоду зоряної системи – це означає, що вибухи відбувалися після певної кількості орбіт, які зорі завершили навколо одна одної. Замість того, щоб покладатися на поведінку зоряної системи, автори статті припускають, що T CrB вибухає раз на 128 орбіт, а кожен орбітальний період становить приблизно 227 днів.

Виходячи з цих розрахунків, вибух наднової має відбутися 27 березня. Якщо вона не вибухне в четвер, Шнайдер називає дві наступні можливі дати: 10 листопада 2025 року і 25 червня 2026 року.

У своїй роботі він також передбачив 12 серпня 2024 року, яке цю дату зараз уже можна відкинути.

Варто зазначити, що Шнайдер оперує лише цифрами. Його стаття не бере до уваги фізику того, як і чому відбувається ці вибухи. Це одновимірний підхід, тому його прогнози можуть бути неточними.

Що ми побачимо на небі

Коли спалах відбудеться, він буде коротким, але з'явиться у вигляді нової зорі на небі трохи менше, ніж на тиждень. Сама зоряна система наразі невидима неозброєним оком при зоряній величині +10. Однак після вибуху наднової T CrB підніметься до зоряної величини +2, майже такої ж яскравої, як Полярна зоря.

Наднову можна буде побачити в Північній півкулі в сузір'ї Полярної зорі, яке утворює дугоподібну форму на нічному небі. Вибух наднової можна буде побачити без телескопа протягом кількох днів. Потім зоряна система почне тьмяніти і не з'явиться ще приблизно 80 років.

Як працює ця особлива наднова

Система T CrB складається з білого карлика (залишки мертвої зорі з масою, порівнянною з масою Сонця, втиснутої в тіло розміром із Землю) і давньої червоної гігантської зорі. Червоний гігант, маса якого приблизно в 1,12 раза перевищує масу нашого Сонця, обертається навколо білого карлика кожні 227 днів. Ці дві зірки розділяє лише 0,54 астрономічних одиниці, що приблизно дорівнює відстані від Сонця до Венери.

Червона гігантська зоря повільно позбавляється водню через сильне гравітаційне тяжіння свого компаньйона, білого карлика, коли вони з'єднуються в небезпечному орбітальному танці. Матеріал червоної гігантської зорі утворює акреційний диск, який обертається навколо. Коли водень з червоної зорі-гіганта потрапляє на поверхню білого карлика, він спричиняє накопичення тиску й тепла, що врешті-решт викликає термоядерний вибух, який здуває весь цей матеріал у космос.

На відміну від наднової, яка знищує вмираючу зорю, карликова зоря лишається неушкодженою після вибуху наднової. Однак вона викидає речовину в космос у вибуховому спалаху, який досить яскравий, щоб його можна було побачити з Землі неозброєним оком.

Уперше наднову T CrB помітили й описали понад 800 років тому, і цей цикл повторюється в середньому приблизно раз на 79 років.