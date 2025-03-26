Когда сверхновая будет видна

T Coronae Borealis (T CrB) – это двойная звездная система, расположена на расстоянии 3 000 световых лет от Земли. Она периодически взрывается повторяющейся сверхновой примерно каждые 79 лет. Дело в том, что одна из этих звезд фактически всасывает материю из другой, а когда масса становится критической, она ее сбрасывает масштабным взрывом. После этого процесс повторяется. Вот-вот это должно произойти снова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Смотрите также Огромная корональная дыра на Солнце запустит магнитную бурю и полярные сияния на Земле

По данным NASA, в течение последнего десятилетия звезда вела себя так же, как и накануне своей последней видимой вспышки почти 80 лет назад. Нынешнее окно для редкого астрономического события открылось еще в феврале 2024 года и остается открытым до сих пор.

С прошлого года энтузиасты астрономии пристально следят за небом в ожидании этого звездного бума. В статье, опубликованной в прошлом году в Научных записках Американского астрономического общества, подсчитано, что звезда, вероятнее всего, взорвется в четверг, 27 марта, то есть уже завтра.

Чтобы точнее определить дату следующего взрыва, астроном из Парижской обсерватории Жан Шнайдер, автор исследования 2024 года, соединил предыдущие даты взрывов с орбитальной динамикой звездной системы. Исследователь обнаружил, что вспышки сверхновых происходили с интервалами, которые были точно кратными орбитальному периоду звездной системы – это означает, что взрывы происходили после определенного количества орбит, которые звезды завершили вокруг друг друга. Вместо того чтобы полагаться на поведение звездной системы, авторы статьи предполагают, что T CrB взрывается раз в 128 орбит, а каждый орбитальный период составляет примерно 227 дней.

Исходя из этих расчетов, взрыв сверхновой должен произойти 27 марта. Если она не взорвется в четверг, Шнайдер называет две следующие возможные даты: 10 ноября 2025 года і 25 июня 2026 года.

В своей работе он также предсказал 12 августа 2024 года, которое эту дату сейчас уже можно отбросить.

Стоит отметить, что Шнайдер оперирует только цифрами. Его статья не принимает во внимание физику того, как и почему происходит эти взрывы. Это одномерный подход, поэтому его прогнозы могут быть неточными.

Что мы увидим на небе

Когда вспышка произойдет, она будет короткой, но появится в виде новой звезды на небе чуть меньше, чем на неделю. Сама звездная система пока невидима невооруженным глазом при звездной величине +10. Однако после взрыва сверхновой T CrB поднимется до звездной величины +2, почти такой же яркой, как Полярная звезда.

Сверхновую можно будет увидеть в Северном полушарии в созвездии Полярной звезды, которое образует дугообразную форму на ночном небе. Взрыв сверхновой можно будет увидеть без телескопа в течение нескольких дней. Затем звездная система начнет тускнеть и не появится еще примерно 80 лет.

Как работает эта особая сверхновая

Система T CrB состоит из белого карлика (остатки мертвой звезды с массой, сравнимой с массой Солнца, втиснутой в тело размером с Землю) и древней красной гигантской звезды. Красный гигант, масса которого примерно в 1,12 раза превышает массу нашего Солнца, вращается вокруг белого карлика каждые 227 дней. Эти две звезды разделяет всего 0,54 астрономических единицы, что примерно равно расстоянию от Солнца до Венеры.

Красная гигантская звезда медленно избавляется от водорода из-за сильного гравитационного притяжения своего компаньона, белого карлика, когда они соединяются в опасном орбитальном танце. Материал красной гигантской звезды образует аккреционный диск, который вращается вокруг. Когда водород из красной звезды-гиганта попадает на поверхность белого карлика, он вызывает накопление давления и тепла, что в конце концов вызывает термоядерный взрыв, который сдувает весь этот материал в космос.

В отличие от сверхновой, которая уничтожает умирающую звезду, карликовая звезда остается неповрежденной после взрыва сверхновой. Однако она выбрасывает вещество в космос во взрывной вспышке, которая достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть с Земли невооруженным глазом.

Впервые сверхновую T CrB заметили и описали более 800 лет назад, и этот цикл повторяется в среднем примерно раз в 79 лет.