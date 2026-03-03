Зростає недовіра: після угоди з Пентагоном користувачі масово видаляють ChatGPT

Після оголошення про партнерство OpenAI з Міністерством оборони США кількість видалень застосунку ChatGPT різко зросла. Водночас конкурент Claude від Anthropic показав стрибок завантажень і очолив рейтинги App Store у США та низці інших країн.

З 28 лютого видалення мобільного застосунку ChatGPT у США зросли на 295% у порівнянні з попереднім днем. Це різко контрастує з типовою динамікою – за останні 30 днів середній добовий рівень зростання видалень становив близько 9%. Про це пише Techcrunch.

Чому користувачі відреагували так різко?

Сплеск відбувся після новин про угоду OpenAI з Міністерством оборони США, яке за адміністрації Дональда Трампа було перейменоване на Department of War. Саме цей крок викликав хвилю критики частини користувачів.

На тлі скандалу застосунок Claude від Anthropic продемонстрував протилежну тенденцію. 27 лютого його завантаження в США зросли на 37% день до дня, а 28 лютого – вже на 51%. Раніше компанія заявила, що не укладатиме партнерство з оборонним відомством США. Anthropic пояснила це розбіжностями в умовах співпраці та занепокоєнням щодо можливого використання AI для стеження за американцями або в автономній зброї, яка, за словами компанії, поки не є достатньо безпечною.

Дані свідчать, що частина споживачів підтримала таку позицію.

Новини про угоду вплинули й на динаміку встановлень ChatGPT. Якщо 27 лютого завантаження застосунку зросли на 14% день до дня, то вже 28 лютого вони впали на 13%. Наступного дня падіння продовжилося – мінус 5% у порівнянні з попереднім днем.

Зміни швидко відобразилися у рейтингах App Store. 28 лютого Claude піднявся на перше місце в американському сегменті Apple App Store і станом на 2 березня утримує цю позицію. Ще тиждень тому, 22 лютого, застосунок перебував більш ніж на 20 позицій нижче.

Користувачі також активно висловлювалися через оцінки. За інформацією Sensor Tower, кількість однозіркових відгуків для ChatGPT 28 лютого зросла на 775%, а 1 березня – ще на 100% день до дня. Водночас п’ятизіркові оцінки скоротилися на 50%.

Аналітика інших компаній підтверджує цю тенденцію. Appfigures повідомила, що 28 лютого щоденні завантаження Claude у США вперше перевищили показники ChatGPT. За їхніми оцінками, зростання встановлень Claude того дня становило 88% день до дня – більше, ніж у підрахунках Sensor Tower.

Крім США, Claude очолив рейтинг безплатних застосунків для iPhone ще у шести країнах – Бельгії, Канаді, Німеччині, Люксембурзі, Норвегії та Швейцарії.

Третя аналітична компанія, Similarweb, зазначила, що за останній тиждень кількість завантажень Claude у США була приблизно у 20 разів більшою, ніж у січні. Водночас у компанії застерегли, що таке зростання може бути пов’язане не лише з політичними чинниками.