Вам це зашкодить: 7 запитань, які заборонено ставити ChatGPT

Потужні мовні моделі, як-от ChatGPT, здатні допомагати у побуті, навчанні чи роботі. Але навіть найрозумніші алгоритми мають обмеження – іноді їхні поради можуть бути небезпечними або просто неправильними й це може серйозно нашкодити вам.

Хоча ChatGPT часто підміняє пошуковик і може підказати рецепт чи маршрут подорожі, він далекий від безпомилкового джерела істини. 24 Канал зібрав перелік тем, які краще не обговорювати з ChatGPT та будь-яким іншим аналогічним інструментом.

Експерти OpenAI самі визнають, що не варто сприймати його відповіді як основне джерело інформації – модель схильна переконливо вигадувати факти або оперувати застарілими даними, стверджують фахівці видання CNET.

Чому не варто запитувати медичних порад?

Одне з найризикованіших питань – здоров'я. ChatGPT не вміє ставити діагнози, аналізувати симптоми чи призначати лікування. Він може назвати безпечний стан серйозною хворобою, як-от рак замість доброякісної ліпоми. У кращому випадку ШІ допоможе підготувати запитання для лікаря, але не замінить професійний огляд.

Так само небезпечно покладатися на модель у питаннях психічного здоров'я. ChatGPT може запропонувати загальні техніки самодопомоги, але не здатен зрозуміти емоції, тон чи мову тіла. У критичних станах потрібно звертатися до кваліфікованих фахівців або гарячих ліній, а не до чатботів.

Чому не варто просити порад в екстрених ситуаціях?

У випадку надзвичайних ситуацій, на кшталт витоку газу чи пожежі, штучний інтелект узагалі безсилий – він не бачить, не чує й не викличе допомогу. У такому разі час на запит до чатбота може коштувати безпеки.

Краще в будь-якій критичній ситуації звернутися до спеціалізованих служб, які приймуть виклик і нададуть кваліфіковану консультацію.

ChatGPT не допоможе вам з фінансами

Не варто вводити в ChatGPT і персональні фінансові або податкові дані, наголошує Tech.co. Модель не враховує індивідуальні обставини, актуальні податкові зміни та не захищає особисту інформацію. З міркувань конфіденційності туди не можна копіювати документи, контракти чи інформацію, що підпадає під GDPR або HIPAA (спеціальні закони про захист персональних даних, перший діє в Євросоюзі тоді як другий в США).

ШІ не допоможе вам з юридичними консультаціями

Також ChatGPT не варто залучати для створення юридичних документів – навіть одна помилка у формулюванні може зробити договір недійсним. А у випадку навчання використання ШІ для написання робіт загрожує дисциплінарними стягненнями, адже існують системи, які вже вміють розпізнавати "стиль ChatGPT".

Краще не використовувати ШІ для гемблінгу

ШІ непридатний і для гемблінгу чи ставок, адже він може вигадувати статистику або неправильно тлумачити результати матчів. Моніторинг новин також не є сильною стороною моделі – вона не оновлюється в реальному часі, тож не може замінити стрічку новин чи повідомлення про надзвичайні події.

Не питайте в ШІ нічого незаконного

Очевидно: просити ШІ виготовити підробку, написати шкідливий код або інструкцію для обходу законів – порушення. ChatGPT не створений для допомоги у протиправній діяльності.

Не питайте в ШІ про свіжі новини та події у світі

З 2024 року ChatGPT отримав функцію пошуку в інтернеті, здатну витягати актуальні сторінки, біржові котирування чи спортивні результати. Однак він не оновлює інформацію автоматично. Кожна нова подія потребує нового запиту. Коли має значення швидкість – краще користуватися стрічками новин, офіційними каналами чи прямими трансляціями.

Чому ваші секрети небезпечно довіряти ШІ?

Коли ви вводите текст у вікно чатбота, ви не просто ведете приватну розмову – ви фактично передаєте дані на сервери технологічної компанії. Головна небезпека полягає в тому, що більшість публічних версій ШІ (включно з безкоштовним ChatGPT) за замовчуванням використовують ваші діалоги для "навчання" та вдосконалення майбутніх моделей.

Це створює три основні проблеми:

Втрата контролю: як тільки інформація потрапляє в промпт, вона більше вам не належить. Вона зберігається на сторонніх серверах, де до неї можуть мати доступ розробники або модератори, які перевіряють якість відповідей системи.

Ризик витоку даних: існує ненульова ймовірність, що ШІ, навчившись на ваших даних, випадково видасть фрагмент вашого "секретного" коду, стратегії або внутрішнього звіту у відповідь на запит зовсім іншого користувача. Саме так трапилося з інженерами Samsung, які випадково злили конфіденційний код через чатбот.

Юридичні наслідки: завантаження клієнтських договорів, медичних карток або фінансових звітів у публічний чатбот часто є прямим порушенням угод про нерозголошення (NDA), а також законів про захист даних, пояснює SlashGear.

Просте правило безпеки: якщо ви не готові опублікувати цю інформацію на білборді в центрі міста або у відкритому доступі в інтернеті, не вводьте її в ChatGPT.