Не всім потрібна взаємодія з Gemini в застосунках Google, а для декого це взагалі може бути зайвим та дратуючим, тож 24 Канал підготував чіткі інструкції, як вимкнути ШІ від Google в застосунках сервісу.

Як вимкнути Gemini у Google Workspace (Пошта та Диск)?

Найпростіший спосіб прибрати ШІ з робочих інструментів – через налаштування Google Диску. Це вплине і на Gmail, і на інші офісні програми.

Відкрийте версію Google Drive у браузері. Натисніть на значок шестірні (Налаштування) у верхньому куті. У розділі "Конфіденційність" знайдіть пункт "Керувати налаштуваннями розумних функцій Workspace". Вимкніть перемикачі для "Розумні функції в Workspace" та "Розумні функції в інших продуктах Google".

Перший перемикач відповідає за здатність ШІ створювати чернетки та резюмувати контент. Другий блокує доступ Gemini до даних з Workspace для використання в інших програмах, наприклад, у "Картах" чи "Гаманці". Навіть після вимкнення ви можете бачити кнопки Gemini, але вони не працюватимуть, доки ви знову не дасте згоду.

Як прибирати ШІ з браузера Chrome?

У Chrome штучний інтелект відповідає за пошук по історії та допомогу в написанні текстів. Щоб вимкнути це:

Відкрийте меню (три крапки) та перейдіть у "Налаштування". Оберіть зліва розділ "Інновації у сфері ШІ". Деактивуйте функцію "Пошук в історії за допомогою ШІ". У пункті "Допомогти мені написати" вимкніть пропозиції допомоги з текстом.

Це зупинить генерацію тексту та аналіз історії вкладок, хоча ШІ все ще може бути доступним через основний пошук Google.

Як вимкнути ШІ в налаштуваннях для Google Фото?

Функція Ask Photos ("Запитати у Фото") дозволяє шукати знімки за описом, але її можна прибрати лише через мобільний застосунок:

Відкрийте застосунок Google Фото.

Натисніть на зображення профілю та перейдіть у налаштування.

Оберіть розділ "Налаштування" -> "Функції Gemini".

Переведіть перемикач "Використовувати Gemini у Фото" у неактивний стан.

Після цього інтерфейс галереї повернеться до класичного вигляду без зайвих вкладок.

Хоча Google позиціює свій ШІ як спосіб підвищити продуктивність, користувачі мають право відмовитися від його допомоги. Процес вимкнення відрізняється залежно від сервісу, але, надіємося, що з нашими порадами вам все вдасться зробити легко.