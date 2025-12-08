Не всем нужно взаимодействие с Gemini в приложениях Google, а для некоторых это вообще может быть лишним и раздражающим, поэтому 24 Канал подготовил четкие инструкции, как выключить ИИ от Google в приложениях сервиса.

Смотрите также Мы испытали Nano Banana для вас: 7 лучших советов, чтобы получить максимум

Как выключить Gemini в Google Workspace (Почта и Диск)?

Самый простой способ убрать ИИ из рабочих инструментов – через настройки Google Диска. Это повлияет и на Gmail, и на другие офисные программы.

Откройте версию Google Drive в браузере. Нажмите на значок шестеренки (Настройки) в верхнем углу. В разделе "Конфиденциальность" найдите пункт "Управлять настройками умных функций Workspace". Отключите переключатели для "Умные функции в Workspace" и "Умные функции в других продуктах Google".

Первый переключатель отвечает за способность ИИ создавать черновики и резюмировать контент. Второй блокирует доступ Gemini к данным с Workspace для использования в других программах, например, в "Картах" или "Кошельке". Даже после отключения вы можете видеть кнопки Gemini, но они не будут работать, пока вы снова не дадите согласие.

Как убирать ИИ из браузера Chrome?

В Chrome искусственный интеллект отвечает за поиск по истории и помощь в написании текстов. Чтобы выключить это:

Откройте меню (три точки) и перейдите в "Настройки". Выберите слева раздел "Инновации в сфере ИИ". Деактивируйте функцию "Поиск в истории с помощью ИИ". В пункте "Помочь мне написать" отключите предложения помощи с текстом.

Это остановит генерацию текста и анализ истории вкладок, хотя ИИ все еще может быть доступным через основной поиск Google.

Как отключить ИИ в настройках для Google Фото?

Функция Ask Photos ("Спросить у Фото") позволяет искать снимки по описанию, но ее можно убрать только через мобильное приложение:

Откройте приложение Google Фото.

Нажмите на изображение профиля и перейдите в настройки.

Выберите раздел "Настройки" -> "Функции Gemini".

Переведите переключатель "Использовать Gemini в Фото" в неактивное состояние.

После этого интерфейс галереи вернется к классическому виду без лишних вкладок.

Хотя Google позиционирует свой ИИ как способ повысить производительность, пользователи имеют право отказаться от его помощи. Процесс отключения отличается в зависимости от сервиса, но, надеемся, что с нашими советами вам все удастся сделать легко.