Вчені з’ясували, як ChatGPT впливає на запам’ятовування

Нове дослідження показало, що використання ChatGPT може скорочувати час навчання, але водночас погіршувати довготривале запам’ятовування. Причина – зниження когнітивного навантаження під час роботи з інформацією.

Використання ChatGPT може допомагати швидше опановувати нові теми, але водночас негативно впливати на здатність запам’ятовувати інформацію. До такого висновку дійшли дослідники з Federal University of Rio de Janeiro. Про це пише Science alert.

Чи шкодить ChatGPT запам’ятовуванню?

Експеримент провів дослідник André Barcaui, залучивши 120 студентів. Учасників поділили на дві групи: одна могла користуватися ChatGPT під час підготовки завдання з теми штучного інтелекту, інша – працювала традиційними методами без AI.

Через 45 днів після виконання завдання студентам несподівано провели тест. Результати показали різницю: ті, хто користувався ChatGPT, набрали в середньому 5,75 бала з 10, тоді як друга група – 6,85 бала. Це приблизно на 11% більше, що може відповідати різниці у цілу оцінку.

Водночас використання AI суттєво зекономило час. Студенти з першої групи витрачали в середньому 3,2 години на підготовку, тоді як без використання ChatGPT – близько 5,8 години. Тобто навчання ставало швидшим, але менш ефективним у довгостроковій перспективі.

Дослідники пояснюють це явище ефектом "когнітивного розвантаження". Коли людина покладається на зовнішні інструменти, мозок витрачає менше зусиль на обробку інформації, а отже, гірше її запам’ятовує. У науковій роботі зазначається, що вільне використання ChatGPT може знижувати рівень когнітивної активності, яка необхідна для формування міцної пам’яті.

Подібні ефекти спостерігалися і раніше. Ще у 2011 році дослідники описали явище "цифрової амнезії", коли люди гірше запам’ятовують інформацію через постійний доступ до пошукових систем. Сучасні AI-інструменти лише посилюють цю тенденцію, оскільки беруть на себе ще більше розумової роботи.

Як повідомляється на Science direct, у ході експерименту обидві групи також мали різний розподіл результатів. Студенти, які навчалися без AI, частіше отримували вищі оцінки, тоді як у групі з ChatGPT результати були більш розкиданими.

Попри це, автор дослідження не вважає AI шкідливим інструментом. Навпаки, він підкреслює його потенціал у навчанні, але наголошує на необхідності обережного використання. За його словами, освітні підходи мають поєднувати переваги штучного інтелекту з активною участю людини у процесі навчання.

Зрештою, основний висновок дослідження – базові принципи навчання залишаються актуальними навіть у добу AI. Якщо повністю перекладати мислення на алгоритми, це може негативно вплинути на здатність глибоко засвоювати знання і відтворювати їх у майбутньому.