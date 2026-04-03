Ученые выяснили, как ChatGPT влияет на запоминание

Новое исследование показало, что использование ChatGPT может сокращать время обучения, но в то же время ухудшать долговременное запоминание. Причина – снижение когнитивной нагрузки при работе с информацией.

Использование ChatGPT может помогать быстрее осваивать новые темы, но в то же время негативно влиять на способность запоминать информацию. К такому выводу пришли исследователи из Federal University of Rio de Janeiro. Об этом пишет Science alert.

Вредит ли ChatGPT запоминанию?

Эксперимент провел исследователь André Barcaui, привлекая 120 студентов. Участников разделили на две группы: одна могла пользоваться ChatGPT при подготовке задания по теме искусственного интеллекта, другая – работала традиционными методами без AI.

Через 45 дней после выполнения задания студентам неожиданно провели тест. Результаты показали разницу: те, кто пользовался ChatGPT, набрали в среднем 5,75 балла из 10, тогда как вторая группа – 6,85 балла. Это примерно на 11% больше, что может соответствовать разнице в целую оценку.

В то же время использование AI существенно сэкономило время. Студенты из первой группы тратили в среднем 3,2 часа на подготовку, тогда как без использования ChatGPT – около 5,8 часов. То есть обучение становилось быстрее, но менее эффективным в долгосрочной перспективе.

Исследователи объясняют это явление эффектом "когнитивной разгрузки". Когда человек полагается на внешние инструменты, мозг тратит меньше усилий на обработку информации, а следовательно, хуже ее запоминает. В научной работе отмечается, что свободное использование ChatGPT может снижать уровень когнитивной активности, которая необходима для формирования крепкой памяти.

Подобные эффекты наблюдались и ранее. Еще в 2011 году исследователи описали явление "цифровой амнезии", когда люди хуже запоминают информацию из-за постоянного доступа к поисковым системам. Современные AI-инструменты лишь усиливают эту тенденцию, поскольку берут на себя еще больше умственной работы.

Как сообщается на Science direct, в ходе эксперимента обе группы также имели разное распределение результатов. Студенты, которые учились без AI, чаще получали высокие оценки, тогда как в группе с ChatGPT результаты были более разбросанными.

Несмотря на это, автор исследования не считает AI вредным инструментом. Наоборот, он подчеркивает его потенциал в обучении, но подчеркивает необходимость осторожного использования. По его словам, образовательные подходы должны сочетать преимущества искусственного интеллекта с активным участием человека в процессе обучения.

В конце концов, основной вывод исследования – базовые принципы обучения остаются актуальными даже в эпоху AI. Если полностью переводить мышление на алгоритмы, это может негативно повлиять на способность глубоко усваивать знания и воспроизводить их в будущем.