Во время презентации на Google I/O компания Google обратила внимание на изменение поведения пользователей: вместо коротких запросов они начали задавать полноценные вопросы к ИИ. Если раньше нужно было подстраиваться под поисковые системы, то теперь важно, чтобы искусственный интеллект понимал человека. Об этом пишет BGR.

Как правильно формулировать запросы к ChatGPT?

Вместо сухих ключевых слов пользователи могут формулировать запросы на естественном языке. Например, вместо поиска о новом iPhone можно прямо спросить ChatGPT или Gemini о деталях, добавив контекст и уточнения. Такой подход дает значительно более точные ответы.

Чтобы получить максимум от ИИ, эксперты советуют придерживаться нескольких базовых принципов.

Используйте ролевую модель. Один из самых эффективных приемов – задать роль для ИИ. Например, можно попросить объяснения "как для 12-летнего" или, наоборот, в стиле опытного ученого. Это помогает определить глубину и сложность ответа.

Добавляйте примеры. Если нужно написать текст, ответ на письмо или сделать перефразирование, примеры значительно улучшают результат. Они дают ИИ ориентир относительно стиля и структуры, которых вы ожидаете.

Всегда давайте контекст. Контекст – ключ к качественному ответу. Стоит объяснить, для чего нужна информация: для обучения, работы или общего интереса. Чем больше деталей, тем точнее ИИ подстроится под запрос.

Определяйте стиль ответа. Полезно сразу указать, каким должен быть тон: лаконичным, аналитическим или, например, шутливым. Это особенно важно для написания текстов или обучения.

Просите объяснения по шагам. Для сложных задач стоит просить разбить ответ на этапы. Это помогает лучше понять логику и проверить правильность результата, особенно в задачах по математике или логике.

Как пишет Telegrafi, эффективность работы с ИИ зависит не только от технологии, но и от того, как пользователь формулирует свои запросы. Простое уточнение роли, контекста или стиля может кардинально изменить качество ответа.