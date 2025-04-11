ChatGPT пам'ятатиме все: OpenAI готує нову корисну функцію

Компанія OpenAI оголосила про впровадження нової функції в ChatGPT, яка дозволить чат-боту краще запам’ятовувати попередні розмови з користувачами та використовувати цю інформацію для надання більш персоналізованих відповідей.

Нова функція, яка зʼявиться в налаштуваннях під назвою Saved Memories (Збережені спогади), має зробити взаємодію з ChatGPT більш релевантною, розповідає 24 Канал. Оновлення пошириться не лише на текстові відповіді, а й на голосові та генерацію зображень.

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Спочатку нову функцію отримають підписники ChatGPT Pro та Plus, за винятком користувачів у Великій Британії, країнах ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У цих регіонах запуск відкладається через необхідність додаткової зовнішньої перевірки відповідності місцевому законодавству.

Безкоштовні користувачі наразі не матимуть доступу до функції.

Зараз ми зосереджені на впровадженні серед платних користувачів, –

зазначив речник OpenAI у коментарі TechCrunch.

Головна мета функції памʼяті – зробити ChatGPT більш гнучким та персоналізованим. Користувачам більше не доведеться повторювати інформацію, яку вони вже передавали чат-боту в попередніх діалогах. Схожу функцію памʼяті компанія Google запустила у своєму чат-боті Gemini у лютому цього року.

Водночас як зазначає TechCrunch, не всі користувачі зрадіють новій можливості ChatGPT запамʼятовувати більше особистих даних. Проте в налаштуваннях ChatGPT передбачена опція повного відключення функції памʼяті, а також можливість керування окремими збереженими спогадами.