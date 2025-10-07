OpenAI перетворює ChatGPT на платформу для додатків. Відтепер користувачі зможуть працювати з сервісами на кшталт Spotify, Canva, Expedia чи Zillow безпосередньо в чаті. Компанія також представила SDK, що дозволить розробникам створювати власні інтеграції для ChatGPT.

Як працюватимуть додатки всередині ChatGPT?

OpenAI анонсувала новий етап розвитку ChatGPT — тепер у чаті можна взаємодіяти зі сторонніми додатками. Завдяки новому SDK сервіси, які підключаться до платформи, зможуть працювати прямо у діалозі, а ChatGPT при цьому надаватиме контекст і допомогу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Verge.

Дивіться також Вбивця TikTok: OpenAI планує запустити застосунок для відео, створених за допомогою ШІ

Під час демонстрації представник компанії показав, як через ChatGPT можна звернутися до Canva з проханням створити плакат для бізнесу з вигулу собак. За кілька секунд сервіс запропонував варіанти дизайну, після чого користувач попросив на основі плакату створити презентацію — і отримав готовий результат. Інший приклад — запит до Zillow із проханням показати будинки на продаж у Піттсбурзі. У відповідь ChatGPT відкрив інтерактивну карту з пропозиціями, з якими можна було взаємодіяти без виходу з чату.

Першими всередині ChatGPT з’являться такі сервіси, як Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify і Zillow. Протягом найближчих тижнів до них приєднаються DoorDash, OpenTable, Target і Uber. Нещодавно OpenAI вже запустила можливість купівель на Etsy через ChatGPT, просуваючи ідею глибшої інтеграції з інтернетом.

Як стало відомо з презентації OpenAI, розробники можуть отримати доступ до попередньої версії SDK уже сьогодні. Пізніше цього року OpenAI відкриє можливість надсилати власні додатки на модерацію та публікацію, а також запустить каталог, де користувачі зможуть переглядати доступні інтеграції. Генеральний директор компанії Сем Альтман пообіцяв, що незабаром буде оприлюднено рекомендації щодо монетизації.

Який ШІ допомагає з роботою та навчанням краще, ніж GPT-5

Компанія OpenAI, відома створенням ChatGPT, представила нову методику для оцінки можливостей штучного інтелекту. Система отримала назву GDPval і покликана визначити, наскільки ефективно нейромережі справляються з реальними робочими завданнями. Результати дослідження виявилися несподіваними навіть для самих розробників.

Дослідження, проведене спільно з економістом із Гарварду Девідом Демінгом для Національного бюро економічних досліджень (NBER), порівнювало відповіді ШІ з еталонними відповідями експертів у конкретних галузях. На подив багатьох, перше місце посів не ChatGPT, а модель Claude Opus 4.1 від компанії Anthropic, йдеться в звіті OpenAI.