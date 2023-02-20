У тесті з теорії розуму ChatGPT показав рівень 9-річної дитини

Професор Стенфордського університету Міхал Косінскі провів низку тестів, щоб з'ясувати, чи може розмовний АІ-бот розуміти переконання і бажання інших. Його наукова стаття поки що опублікована в препринті.

Теорія розуму – це здатність розуміти психічні стани інших. Фактично, це форма самосвідомості, що відображає наше вміння усвідомлювати, чому думки та почуття інших людей можуть відрізнятися від наших власних. Ця навичка поступово проявляється в ранньому дитинстві та відіграє фундаментальну роль у повсякденному спілкуванні людей. Вважається, що це одна з речей, яка відрізняє людей від інших тварин, хоча деяким з них також вдавалося пройти тести теорії розуму

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Що відомо

Косінскі попросив ChatGPT розв'язати "задачі з несподіваним змістом". Вони бувають різними. У випадку учасників-людей може застосовуватись така:

Учаснику дають коробку з вмістом, що не відповідає етикетці. Наприклад, там написано, що в ній цукерки, але насправді там іржаві болти. Учасник заглядає всередину коробки й розуміє, що етикетка хибна.

При цьому є й інший респондент, який не бачив вміст коробки.

Щоб пройти це завдання, учасник повинен передбачити, що друга людина помилково повірить, що в коробці цукерки.

Тепер постає складне завдання інтерпретації цих результатів. Вони здаються чудовими, оскільки значно перевершують можливості інших алгоритмів. Найцікавішим є те, що ChatGPT навіть не був навчений виконувати завдання з теорії розуму. Ця система являє собою проєкт обробки природної мови для простої взаємодії в розмовній манері.

Дослідник підкреслює у своїй статті, що "результати слід інтерпретувати з обережністю". Експеримент зовсім не передбачає, що ШІ дійсно "розуміє", що думає людина. Вчений вважає, що вміння ChatGPT розв'язувати ці завдання стало "побічним продуктом" його зростаючої мовної здатності. У нейромережі неймовірне чуття до мови, яке може створити враження, що вона розумна. Однак насправді вона просто знайшла і відтворила існуючі мовні схеми.

"Хоча це пояснення може здатися прозаїчним, воно досить незвичне, оскільки передбачає існування невідомих закономірностей у мові. Альтернативне пояснення полягає в тому, що здатність розуміти стан співрозмовника спонтанно виникає в мовних моделях, оскільки вони стають складнішими й краще генерують та інтерпретують мову. Це стане переломним моментом у розвитку ШІ", – підсумовує Косінскі.