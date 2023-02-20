Теория разума – это способность понимать психические состояния других. Фактически это форма самосознания, отражающая наше умение осознавать, почему мысли и чувства других людей могут отличаться от наших собственных. Этот навык постепенно проявляется в раннем детстве и играет фундаментальную роль в повседневном общении людей. Считается, что это одна из вещей, отличающая людей от других животных, хотя некоторым из них также удавалось пройти тесты теории ума.

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Что известно

Косински попросил ChatGPT решить "задачи с неожиданным содержанием". Они бывают разными. В случае участников-людей может применяться такая:

Участнику дают коробку с содержимым, не соответствующим этикетке. К примеру, там написано, что в ней конфеты, но на самом деле там ржавые болты. Участник заглядывает внутрь коробки и понимает, что этикетка ошибочна.

При этом есть и другой респондент, не видевший содержимое коробки.

Чтобы пройти эту задачу, участник должен предположить, что второй человек ошибочно поверит, что в коробке конфеты.

ChatGPT смог выполнить 93 процента задач, что сравнимо с показателями девятилетних детей.

Теперь возникает сложная задача интерпретации этих результатов. Они кажутся великолепными, так как значительно превосходят возможности других алгоритмов. Самое интересное, что ChatGPT даже не был обучен выполнять задачи по теории разума. Эта система представляет собой проект обработки природного языка для простого взаимодействия в разговорной манере.

Исследователь подчеркивает в своей статье, что "результаты следует интерпретировать с осторожностью". Эксперимент совсем не предполагает, что ИИ действительно "понимает", что думает человек. Ученый считает, что умение ChatGPT решать эти задачи стало "побочным продуктом" его растущей речевой способности. У нейросети невероятное чутье к языку, которое может создать впечатление, что она умна. Однако на самом деле она просто нашла и воспроизвела существующие языковые схемы.

"Хотя это объяснение может показаться прозаическим, оно достаточно необычно, поскольку предполагает существование неизвестных закономерностей в языке. Альтернативное объяснение состоит в том, что способность понимать состояние собеседника спонтанно возникает в языковых моделях, поскольку они становятся сложнее и лучше генерируют и интерпретируют язык. Это станет переломным моментом в развитии ИИ", – заключает Косински.