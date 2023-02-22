Дослідники з Microsoft використали ChatGPT для спрощеного керування командами роботів

Група дослідників з Microsoft опублікувала статтю про те, як вони використовують ChatGPT для керування роботами. Здавалося б, як мовна модель на базі штучного інтелекту здатна на таке? Далі ми розповідаємо, як команді Microsoft це вдалося.

Спершу 24 Канал нагадає, що ChatGPT, це мовна модель на базі технологій машинного навчання, яка створена для того, щоб допомагати людям знаходити відповіді на різноманітні запитання. Вона може писати есе, пояснювати складні тексти простими словами, писати код, редагувати його та шукати в ньому помилки, і багато чого іншого.

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Саме можливість писати програмний код і була використана дослідниками з Microsoft для того, щоб використати ChatGPT для управління різними роботами, включаючи механічні руки та дрони. У понеділок дослідники опублікували статтю про цей підхід, в якій описали, як ChatGPT може писати частину комп'ютерного коду, необхідного для управління роботами.

Детальніше про експеримент

Оскільки модель ШІ була навчена на бібліотеках людського тексту, включаючи програмний код, вона може писати і налагоджувати програми різними мовами на основі текстових запитів. Дослідники Microsoft подали чат-боту підказку з переліком комп'ютерних команд, які він може використовувати, наприклад, для керування дроном, а потім зробили запити, щоб доручити ChatGPT керувати роботом різними способами, наприклад, підлетіти до дзеркала, щоб зробити селфі або визначити напої на полиці.

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Хоча дослідження показує потенціал ChatGPT у робототехніці, він має свої обмеження. ШІ-програма може написати комп'ютерний код для робота лише на основі початкового текстового запиту, а людина-інженер повинна пояснити ChatGPT, як працює інтерфейс прикладного програмування робота. Крім того, робот повинен бути постійно підключений до ChatGPT, щоб такий підхід працював.

Попри ці обмеження, технологія має потенціал відкрити еру, коли роботи зможуть розуміти всі види людських голосових команд. Однак дослідники попереджають, що безпека повинна бути ключовим акцентом при використанні ChatGPT для управління роботом, особливо для критично важливих програм.

, команда Microsoft створила платформу з відкритим вихідним кодом, де користувачі можуть ділитися прикладами стратегій підказок для різних категорій робототехніки.

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Важливе "але"

Хоча це дослідження відкриває захоплюючі перспективи для робототехнічної галузі, перед виконанням коду, згенерованого штучним інтелектом, спершу критично необхідно гарантувати безпеку та якість. Дослідники Microsoft радять не надавати цим інструментам повний контроль над робототехнічним конвеєром, а для уникнення неправильних відповідей необхідний людський нагляд.