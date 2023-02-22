Сначала 24 Канал напомнит, что ChatGPT это языковая модель на базе технологий машинного обучения, которая создана для того, чтобы помогать людям находить ответы на разнообразные вопросы. Она может писать эссе, объяснять сложные тексты простыми словами, писать код, редактировать его и искать в нем ошибки и многое другое.

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Именно возможность писать программный код и была использована исследователями из Microsoft для того, чтобы использовать ChatGPT для управления разными работами, включая механические руки и дроны. В понедельник исследователи опубликовали статью этот подход, в котором описали, как ChatGPT может писать часть компьютерного кода, необходимого для управления работами.

Подробнее об эксперименте

Поскольку модель ИИ была обучена на библиотеках человеческого текста, включая программный код, она может писать и отлаживать программы на разных языках на основе текстовых запросов. Исследователи Microsoft подали чат-боту подсказку с перечнем компьютерных команд, которые он может использовать, например, для управления дронов, а затем сделали запросы, чтобы поручить ChatGPT управлять роботом разными способами, например, подлететь к зеркалу, чтобы сделать селфи или определить напитки. на полке.

ChatGPT научили управлять работами: смотрите видео

Хотя исследование показывает потенциал ChatGPT в робототехнике, он имеет свои ограничения. ШИ-программа может написать компьютерный код для работы только на основе исходного текстового запроса, а человек-инженер должен объяснить ChatGPT, как работает интерфейс прикладного программирования робота. Кроме того, робот должен быть постоянно подключен к ChatGPT, чтобы такой подход работал.

Несмотря на эти ограничения, технология имеет потенциал открыть эру, когда работы смогут понимать все виды голосовых команд. Однако исследователи предупреждают, что безопасность должна являться ключевым акцентом при использовании ChatGPT для управления роботом, особенно для критически важных программ.

Кстати говоря, команда Microsoft создала платформу с открытым исходным кодом, где пользователи могут делиться примерами стратегий подсказок для разных категорий робототехники.

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Важное "но"

Хотя это исследование открывает увлекательные перспективы для робототехнической отрасли, перед выполнением кода, сгенерированного искусственным интеллектом, сначала критически необходимо обеспечить безопасность и качество. Исследователи Microsoft советуют не предоставлять этим инструментам полный контроль над робототехническим конвейером, а во избежание неправильных ответов необходим человеческий надзор.