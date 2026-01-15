OpenAI випустила перекладача на основі ChatGPT, який пропонує більше, ніж усі конкуренти

OpenAI без гучних анонсів представила окремий сервіс перекладу ChatGPT Translate. Інструмент орієнтований не лише на точність слів, а й на збереження змісту, стилю та контексту, що давно вважалося слабким місцем класичних перекладачів.

Чим відрізняється ChatGPT Translate від Google Translate?

OpenAI запустила ChatGPT Translate як окремий вебінтерфейс за адресою chatgpt.com/translate, фактично винісши функцію перекладу з основного чат-бота в самостійний продукт. Формально ChatGPT умів перекладати тексти з моменту свого запуску, але новий інструмент створений саме для цільового використання перекладу без зайвих діалогів і підказок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

Інтерфейс добре знайомий користувачам Google Translate. Ліворуч розміщується поле для оригінального тексту з автоматичним визначенням мови, праворуч – результат перекладу вибраною мовою. Підтримується понад 50 мов, що помітно менше, ніж у Google Translate, де їх понад 240, але OpenAI робить ставку не на кількість.

Ключова відмінність – робота зі стилем і тоном. Під блоками перекладу з’являються кнопки швидкого доопрацювання результату. Серед них варіанти на кшталт "зробити текст плавнішим", "діловий стиль", "пояснити як для дитини" або "академічний тон". Після натискання користувача перекидає в основний інтерфейс ChatGPT з уже сформованим запитом. Це виглядає дещо незграбно, адже зміни не застосовуються прямо на сторінці перекладача, але сам підхід показує напрямок розвитку сервісу.

ChatGPT Translate також демонструє сильну сторону штучного інтелекту – адаптацію перекладу під аудиторію, пише The Verge. Інструмент, як його задумали розробники, нібито краще зберігає сенс, нюанси та культурний контекст, що особливо важливо для маркетингових текстів, ділового листування або академічних матеріалів. Саме тут класичні перекладачі часто зводяться до буквального перекладу без урахування стилістики.

У повноцінному чат-боті ChatGPT можливостей ще більше. Користувач може говорити голосом однією мовою й отримувати відповідь іншою, одночасно бачачи текст і чуючи озвучення. Також доступний переклад тексту з зображень, наприклад меню, вивісок або документів, з можливістю ставити уточнювальні запитання щодо змісту.

Водночас у самому ChatGPT Translate ці функції поки що реалізовані частково. У веббраузерах доступний лише текстовий переклад, а мікрофон працює тільки на мобільних пристроях. Підтримка зображень заявлена, але фактично ще не запущена.

Що у конкурентів?

На цьому тлі Google Translate залишається значно універсальнішим інструментом. Він уже багато років підтримує переклад сайтів, документів, рукописного тексту, камер і живих розмов. Крім того, Google активно інтегрує у переклад власну модель Gemini, яка покращує роботу зі сленгом, ідіомами та локальними мовними особливостями.

Попри це, ChatGPT Translate чітко показує іншу філософію. OpenAI робить переклад частиною ширшої роботи з текстом, де важливо не просто передати слова, а підлаштувати повідомлення під конкретний контекст, завдання і стиль спілкування. Проте це, судячи з усього, означає його зміну. Таким чином ви отримуєте не точний переклад "слово в слово", а скоріше його адаптацію.

Якщо сервіс отримає підтримку більшої кількості мов і розширить функціональність, конкуренція на ринку перекладу може стати значно жорсткішою.

Сервіс тимчасово недоступний

Варто зазначити, що прямо зараз, у момент написання матеріалу, ChatGPT Translate не працює. Імовірно, причина в тому, що всі одночасно кинулися його випробовувати й обвалили сервери. Ще кілька годин тому він безперешкодно відкривався.



Станом на 16:40 сервіс недоступний, хоча ще нещодавно відкривався / Скриншот 24 Каналу