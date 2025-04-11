Розробник запустив ChatGPT на одному з найстаріших iPhone
- 17-річний розробник створив застосунок ChatGPT for Legacy iOS, що дозволяє запускати ChatGPT на старих iPhone, як-от iPhone 3GS.
- Цей додаток використовує офіційний API OpenAI, забезпечуючи майже повноцінну роботу ChatGPT, включно з текстовими діалогами, історією чатів та обробкою зображень.
- Застосунок працює на пристроях, які отримали джейлбрейк, починаючи з iOS 6, і передає дані на сервери OpenAI, використовуючи iPhone як екран для відображення.
Перший в історії iPhone вийшов у 2007 році, а через два роки світ побачив iPhone 3GS. Якщо порівнювати його характеристики з нинішніми стандартами, то цей смартфон видається просто якимось викопним артефактом, але це не завадило 17-річному розробнику обійти обмеження й запустити на ньому ChatGPT.
І це не просто технічний трюк: старий пристрій тепер може повноцінно спілкуватися з ШІ, обробляти зображення та зберігати історію чатів. Навіть деякі нові iPhone не здатні на це, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.
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Як йому це вдалося
ChatGPT сьогодні доступний майже всюди – від комп’ютерів до смартфонів. Однак офіційний застосунок OpenAI працює лише на пристроях з iOS 17 або новішою версією, тобто відкидає чимало старих iPhone. Це не зупинило 17-річного розробника, який вирішив довести, що навіть iPhone 3GS зразка 2009 року здатен працювати з ChatGPT.
Він створив альтернативний застосунок під назвою ChatGPT for Legacy iOS, який функціонує як клієнт для старих пристроїв. Завдяки використанню офіційного API OpenAI, цей додаток забезпечує роботу ChatGPT майже на тому ж рівні, що й сучасні версії. І хоча він не підтримується через App Store, завантажити його можна на пристрої, що отримали джейлбрейк (зламані), починаючи з iOS 6.
ChatGPT for Legacy iOS / bag.xml
Розробник підкреслює, що це не просто "доказ концепції". ChatGPT for Legacy iOS надає повноцінну функціональність: ведення текстових діалогів із контекстом, доступ до історії чатів, можливість завантаження зображень для візуального аналізу, а також генерацію картинок. Усі розмови зберігаються автоматично, тож до них можна повертатися будь-коли.
Очевидно, що ця програма є фактично вікном до ChatGPT. Жодні дані не обробляються на слабкому залізі смартфона, а натомість передаються на сервери OpenAI. iPhone використовується лише у ролі екрана, який транслює те, що надає вам ШІ зі своїх серверів. У цьому випадку вам і не потрібен потужний пристрій, адже він лише виводить текст розмови на дисплей.
Застосунок сумісний з iPhone 3GS та всіма новішими моделями, на яких можна встановити щонайменше iOS 6.